TV, días y horas de las semifinales de la Liguilla BetPlay 2020

La Dimayor informó cuándo y a qué horas serán las dos semifinales de la Liguilla BetPlay 2020, Deportivo Pereira vs. Atlético Bucaramanga y Millonarios FC vs. Once Caldas.

El próximo miércoles, los Matecañas enfrentarán a los Búcaros en el Hernán Ramírez Villegas y un día después, el jueves 17 de diciembre, los Embajadores jugarán ante los Albos en el Nemesio Camacho El Campín.

Los duelos en la capital risaraldense y en Bogotá tendrán transmisión por televisión a través del canal premium del Fútbol Profesional Colombiano, Win Sports +. Ambos compromisos empezarán a las 7:40 p.m.

Deportivo Pereira ganó el grupo A, Millonarios FC logró puntaje perfecto en el cuadrangular B, Atlético Bucaramanga fue el líder del triangular C y Once Caldas cerró la fase de clasificación como el mejor segundo.

Deportivo Independiente Medellín, Envigado FC, Patriotas Boyacá, Boyacá Chicó FC, Alianza Petrolera y Jaguares de Córdoba dijeron adiós en la primera instancia.

A continuación, la programación de las semifinales de la Liguilla BetPlay 2020:

Deportivo Pereira vs. Atlético Bucaramanga:

Día: miércoles 16 de diciembre.

Hora: 7:40 p.m.

Estadio: Hernán Ramírez Villegas, de Pereira.

Televisión: Win Sports +.

Millonarios FC vs. Once Caldas:

Día: jueves 17 de diciembre.

Hora: 7:40 p.m.

Estadio: Nemesio Camacho El Campín, de Bogotá.

Televisión: Win Sports +.