Tulio Gómez: “La Copa Sudamericana es un torneo de segundones”

El máximo accionista de América de Cali tuvo tal respuesta sobre el certamen internacional. Su idea es que el equipo vuelva a la Copa Libertadores. A eso le apunta en lo que resta del 2020.

Lo dijo en entrevista en Antena 2 Cali. “Siempre hay cosas por mejorar, pero ahí vamos poco a poco. Lo importante es que estamos entre los 8 y tenemos que seguir ganando partidos para la reclasificación, hay que ganarlos todos. La Sudamericana es un torneo de segundones, tenemos que apuntar a la Copa Libertadores. Dios quiera que este año clasifiquemos y en 2021 vayamos mejor preparados”, dijo Tulio Gómez.

América de Cali ya participó en 2 ediciones de la Copa Sudamericana. Estuvo en 2002 y 2008. Recientemente perdió la oportunidad de llegar a la 2020 por terminar último en el Grupo E en la Copa Libertadores. Se quedó sin participación internacional para el resto del año. Se dedicará a los certámenes locales en los que buscará el regreso a las Copas.

“La verdad nos dolió la eliminación de Copa Libertadores porque teníamos que haber ganado partidos en el Pascual Guerrero. Solo los mediocres culpan a los demás de sus fracasos. Nosotros de local tuvimos que hacer la diferencia y no lo hicimos. La eliminación no fue en el último partido”, dijo Tulio Gómez.

Más de Tulio Gómez sobre la Copa Sudamericana

“Es un torneo internacional, pero hay que apuntar a la Copa Libertadores; aunque alguien me decía que hoy es más fácil ganar la Copa Sudamericana. En Colombia no hay ningún equipo que tenga ropa para ser campeón en Copa Libertadores, pero sí hay que pelear, no nos metamos mentiras. En presupuesto nos llevan por delante”, apuntó.

América de Cali, con Tulio Gómez al mando, logró la Estrella 14 y la clasificación a la Copa Libertadores tras 11 años. Ahora busca regresar. Para eso intenta ganar la Liga Betplay en la que es el campeón vigente. Actualmente está cerca de la clasificación a los playoffs.

Tabla de posiciones de la Liga Betplay 2020