Tres campeones con América que Nacional quiere en 2021

La mano de Alexandre Guimarães ya se empieza a notar en Atlético Nacional luego de la última información que se conoció del equipo ‘Verdolaga’.

Si bien todavía no se ha confirmado de manera oficial la contratación del técnico Alexandre Guimarães como nuevo DT de Atlético Nacional, varias versiones explican que todo está definido para que tome el puesto a partir de enero del 2021. Asimismo, las noticias que se han venido dando en relación a los fichajes que haría el equipo, van de la mano con su llegada.

Lo último que se pudo conocer en relación a contrataciones de Atlético Nacional de cara a 2021, es que están buscando a tres jugadores con los que el estratega costarricense salió campeón con América de Cali en el 2019. Los nombres son los de Michael Rangel, Matías Pisano y Luis Paz, tres jugadores que tienen facilidad por su situación contractual particular.

En el caso de Rangel, es un nombre que viene sonando desde hace semanas y que ya tuvo su paso por Nacional en 2015 donde estuvo durante un semestre y solo jugó dos partidos, busca salir de Junior donde no es considerado. Aunque el club de Barranquilla buscó un equipo que comprara, con el club ‘Verdolaga’ se podría gestionar un préstamo por el momento que pasa el delantero.

Entre tanto, Matías Pisano, se encuentra como jugador libre, pues aunque cuando salió del América por diferencias económicas fichó por un equipo en Emiratos Árabes Unidos, donde nunca debutó oficialmente. Actualmente se encuentra en su natal Argentina a la espera de ofertas de cara al 2021.

Por último, Luis Alejandro Paz termina contrato con el América en diciembre y a unas semanas de que termine el campeonato, no ha llegado a un acuerdo para renovar. El jugador explicó recientemente que está muy feliz en el cuadro vallecaucano, pero no cierra las puertas para ir al fútbol del exterior, aunque habrá que esperar si no es seducido por el verde antioqueño.