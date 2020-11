¡Todo lo que dijo Adrián Ramos en el vestuario de América de Cali tras vencer a Atlético Nacional!

Adrián Ramos decidió terminar su experiencia en Europa para tener una nueva posibilidad en América de Cali. Regresó y es el capitán de un equipo que ya está en semifinales de la Liga Betplay, en buena parte gracias a sus goles.

¡Ya hizo 8 en el certamen! Ante Atlético Nacional hizo 3 de los tantos de la clasificación a una nueva fase y luego de ser elegido figura de la cancha en ese 0-3 en el Atanasio Girardot, tomó la palabra en el vestuario para dirigirse a sus compañeros pensando en lo que viene.

El discurso de Adrián Ramos fue transmitido por algunos futbolistas de América de Cali en sus redes sociales. Gracias a eso se conoció todo lo que dijo el capitán del cuadro escarlata tras un partido que le dio la clasificación al equipo. Pensando en un nuevo título para el equipo, eligió decirles lo siguiente:

“Gran trabajo muchachos. Nos dimos cuenta que así es. Los aguantamos, sufrimos hasta el final, hasta donde pudimos, fuimos humildes, fuimos berracos. Así tiene que ser; continuar. Ahora disfrutemos un poquito porque esto sigue. Cuidado con las declaraciones, lo que digan afuera, no importa. Nosotros seguimos con el objetivo, no nos distraemos, muchachos. Lo que digan afuera, no importa, no nos distraemos. Se viene una semana bonita, difícil, a seguir luchando pero con responsabilidad. Como lo hemos hecho hoy. Felicitaciones, Dios los bendiga”, dijo Adrián Ramos. Palabra de capitán.

Lo grabó el Ratón Quiñones y lo compartió para que todo el hincha escarlata escuche a Adrián Ramos

Las palabras del capitán @adrianramosla20

Cuanta verdad en lo que dice adriancho pic.twitter.com/rW4NaIHCnk — Kenny Casafuz (@kennycasafuz) November 29, 2020

Adrián Ramos y su mensaje en redes sociales