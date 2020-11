Técnico de Deportivo Cali contra arbitraje en Copa Sudamericana

Al finalizar el compromiso en el que Vélez Sarsfield derrotó al Deportivo Cali por 2-0 en la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2020, el técnico Alfredo Arias arremetió contra el arbitraje.

“Fue una vergüenza lo que pasó. Me genera tristeza, es algo inaudito. Y hago estas declaraciones sin importar las consecuencias que me puedan suponer, porque después de cómo nos han tratado aquí, ya no importa”, expresó el uruguayo.

En Deportivo Cali se protesta la anulación de un gol en la primera mitad y también que no les pitaron un penalti por mano en el área. “Lo que hemos visto hoy es desvirtuar la competición. Yo pedí el VAR para ayudar a los árbitros, pero aquí castigaron a un equipo que viene siempre a jugar al fútbol. Felicito a los jugadores de Vélez, ellos no tienen la culpa”, apuntó el DT.

El entrenador fue muy enfático con la anotación de Jhon Vásquez que fue invalidada por supuesta falta sobre el defensa contrario. “No fue fácil en el primer tiempo aguantar lo que sentían los jugadores, por la impotencia que se vivía. Sí se puede entender un error, pero no puedo creer que se convalide tantas veces entre 5 personas“, agregó.

Ahora, Deportivo Cali espera de vuelta a los argentinos en condición de local, jugando en su estadio, el próximo martes primero de diciembre a las 7:30 p.m.

