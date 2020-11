Tabla de posiciones y cuentas de Millonarios en Liga Betplay

Foto: Dimayor

Luego de superar al Deportivo Pereira como visitante, Millonarios sueña con la clasificación a falta de una última fecha del todos contra todos.

Luego de una gran racha en los últimos seis partidos para el equipo de Alberto Gamero, la ilusión de meterse a las fases finales de la Liga Betplay se mantiene viva. Consiguieron 14 puntos de 18 posibles, poco más del 50% de lo que han conseguido a lo largo de todo el campeonato y ahora llegaron al momento definitivo donde se definirá si valió o no la pena.

El siguiente juego del equipo ‘Embajador’ será frente a Alianza Petrolera (horario por definir), equipo que ya está eliminado del campeonato y que sobre el papel, es un juego fácil en el estadio ‘El Campín’, donde deberán buscar obligatoriamente los tres puntos, nada menos le sirve al equipo luego de la victoria de La Equidad frente a Patriotas que lo dejó con 29 unidades.

Asimismo, deberán esperar varios resultados, primero, que La Equidad pierda en su juego de la fecha 20 contra el América de Cali. Además, que Once Caldas no sume más de 4 puntos en sus juegos restantes; si lo hace, tendrá que superarlos en la diferencia de gol. Por último, necesitará que Rionegro Águilas no sume 6 de 6 puntos en sus últimos partidos. Una tarea difícil, pero como dice el dicho, no imposible.

Tabla de posiciones de la Liga Betplay 2020: