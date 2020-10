Tulio Gómez lo considera de tal manera. El máximo accionista de América de Cali lo dijo respecto a la posibilidad internacional que definirá el cuadro escarlata en la visita a Gremio de Porto Alegre por la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

América de Cali la disputará siendo tercero en el Grupo E. Así arranca. El objetivo es, al menos, terminar ese día en ese puesto. Todavía hay una posibilidad de avanzar a octavos de final, pero depende de 3 factores: ganarle a Gremio, que Universidad Católica le gane a Internacional y que entre los 2 partidos se descuenten los 5 goles de diferencia que tiene el cuadro americano con el brasilero.

▶: América de Cali, Tulio Gómez y confirmaciones sobre Duván Vergara

▶: ¿Opción para Luis Paz en la MLS?

▶: ¿Por qué Aldair Rodríguez no estará con América de Cali en Libertadores?

Con tal ecuación, no se descarta la clasificación a Copa Sudamericana. El cuadro escarlata la conseguiría en caso de terminar en el tercer puesto del grupo. A eso es lo mínimo que le apunta Tulio Gómez, según lo dijo en Zona Mixta (Telepacífico): “Si América de Cali no va a Copa Sudamericana es fracaso. Necesitamos ir. Me decía un presidente de un equipo grande cuando estuvimos en el sorteo. ‘Tulio, si vas a Sudamericana tienes más posibilidades de ser campeón. En Libertadores te vas a encontrar con 8 equipos de mucho presupuesto y ahí te mueres’”.

Así que esa la mínima apuesta internacional que tiene América de Cali en este momento. Los resultados así lo han deparado. Concluyó Tulio Gómez: “Yo siempre decía, apostémosle a Copa Libertadores porque es una tarea pendiente para nosotros, pero para eso necesitamos una chequera muy grande”.

Los convocados de América de Cali para jugar ante Gremio en Copa Libertadores

Arqueros: Éder Chaux y Joel Graterol.

Defensores: Marlon Torres, Juan Pablo Segovia, Pablo Ortiz, Cristian Arrieta, Daniel Quiñones, Edwin Velasco y Felipe Jaramillo.

Mediocampistas: Luis Alejandro Paz, Carlos Sierra, Rafael Carrascal, Luis Francisco Sánchez y Yesus Cabrera.

Delanteros: Jhon Adolfo Arias, Duván Vergara, Juan David Pérez y Santiago Moreno.

🇨🇴 Cali ➡️ Porto Alegre 🇧🇷 📋👹 Estos son los 18 jugadores convocados por nuestro técnico Juan Cruz para visitar a @Gremio, por la fecha 6 de la #Libertadores pic.twitter.com/Ue9xnoLj0A — América de Cali (@AmericadeCali) October 20, 2020

Tablas de posiciones de la Copa Libertadores 2020