Sebastián Viera definió su futuro con el Junior de Barranquilla

Oficialmente, se conoció que el portero y capitán del Junior, se quedará con el equipo. Renovó su contrato hasta junio de 2022.

Después de muchos rumores en relación al portero uruguayo , Sebastián Viera, se confirmó oficialmente que renovó su contrato con el Junior de Barranquilla y dio tranquilidad a los hinchas que pensaban que terminaría su vinculo con el club tras no haber llegado a un acuerdo anteriormente.

Finalmente, el guardameta se quedará y llegará a la década defendiendo la camiseta del club ‘rojiblanco’, teniendo en cuenta que su llegada se dio en enero del 2011. Renovó a pesar de que ya hizo historia con el equipo, siendo el jugador con más partidos en torneos Dimayor (428) y el jugador más laureado de la historia con siete títulos repartidos en 3 ligas, 2 copas y 2 superligas, siendo protagonista en cada uno de ellos.

✅🤩¡UN ÍDOLO RENOVADO! @sebavierareal firmó su renovación con la institución y estará hasta junio de 2022 vistiendo los colores del ‘Tiburón’. ¡A seguir consiguiendo títulos y aumentando la historia! #VamosJunior🔴⚪️🔵 pic.twitter.com/P4pr5ds8py — Club Junior FC (@JuniorClubSA) November 10, 2020

Viera es el máximo ídolo del equipo de la última década y ha demostrado que a pesar de que ya alcanzó los 37 años, sigue teniendo calidad de titular y buscará seguir siendo importante con el cuadro ‘Tiburón’. En 2022, cuando finalice este nuevo contrato, Viera estará más cerca del retiro y dependerá de él determinar si cuelga los guantes en Barranquilla o si se decanta por Nacional de Uruguay, donde comenzó su carrera profesional.

¿Qué dijo Viera sobre el fin de su carrera profesional?

En abril de este año, el portero habló con ‘Hora25’ y dejó claro lo que tiene pensado para el momento de su retiro. “Si vuelvo a jugar a Uruguay sería en Nacional, si me quieren. Si mañana dejo Junior, me retiro o me voy a Nacional. Si en Nacional no me necesitan, terminaría aquí en Colombia la carrera, tranquilo“.