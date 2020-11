Se incrementó el número de contagiados en Atlético Nacional

Atlético Nacional ultima detalles para afrontar el compromiso ante América de Cali por la vuelta de cuartos de final de la Liga BetPlay.

En las horas de la tarde hubo rueda de prensa en la cual asistió el médico de Atlético Nacional, además del DT Alejandro Restrepo y Baldomero Perlaza. La noticia más importante que se dio en esta atención a medios fue se incrementó el número de contagiados en el equipo.

Sin embargo, no se han revelado los nombres teniendo en cuenta que se esperará hasta último momento antes de sacar la lista de convocados para enfrentar al conjunto ‘Escarlata’, Ante esto, el médico, Nelson Rodríguez, confirmó que Nacional tiene 11 casos detectados y aislados, además de 2 o 3 jugadores lesionados.

No obstante, los 11 contagiados no son solamente jugadores sino también cuerpo técnico y administrativo. Mañana sale un comunicado oficial con dichos nombres y la convocatoria para el partido ante el América de Cali.

Una de las cosas que tampoco descartó el médico fue la recuperación y la presencia de mañana de jugadores importantes como lo son Andrés el ‘Rifle’ Andrade, Estéfano Arango y Helibelton Palacios, quienes serían los experimentados dentro del 11 titular de Alejandro Restrepo.

Por su parte, el jefe de prensa de Atlético Nacional, David Gutiérrez, confirmó su contagio de COVID- 19 a través de las redes sociales.

He dado positivo para COVID-19, me encuentro bien de salud al igual que mi familia y aislado hace un par de días. No está de más, decirles que se cuiden ustedes y a sus familias. Qué Dios los bendiga!! Un abrazo grande!!

— David Gutiérrez (@DavidGutierrezD) November 27, 2020