Se definió el futuro de Alberto Gamero en Millonarios

Luego de terminar eliminado de las 3 competencias en las que estaba el equipo, hubo reunión en Millonarios para definir el futuro del Gamero: se queda.

La llegada de Alberto Gamero a comienzos del 2020, generó mucha expectativa para los hinchas de Millonarios, pues un técnico que venía de un buen proceso con el Deportes Tolima y que hace tiempo quería llegar, tenía buena pinta. Sin embargo, los malos resultados del equipo a lo largo de los meses, terminó por dejar una incertidumbre sobre el trabajo del DT.

En las últimas semanas, los resultados y el buen juego por fin se dejaron ver bajo la batuta del técnico Gamero, pero de poco sirvió, pues en menos de un mes el equipo terminó eliminado de todas las competiciones en las que estaba. Por esta razón, debido a que a los técnicos en los equipos grandes se les mide por los títulos, su continuidad quedó en riesgo de cara al proyecto 2021.

A pesar de esto, en la dirigencia del ‘Embajador’ decidieron confiar en sus capacidades y prolongaron su estadía. “Realmente el equipo no obtuvo los resultados que se esperaban, no alcanzó los objetivos (…) Pero desde el punto de vista del juego, o de cómo el equipo se desempeñó, no podemos decir que tuvo un desempeño futbolístico malo, sino desafortunado“, dijo el presidente del club, Enrique Camacho.

Explicó que valora el trabajo hecho con los jugadores juveniles. “Nosotros trajimos al profesor Gamero para hacer un trabajo interesante y, sobre todo, para promover la cantera de Millonarios. Millonarios se ha caracterizado en todo su historia, no ahora, por no tener una producción de canteranos que lleguen a su equipo profesional y el profesor Gamero vino con ese propósito“.

Y continuó. “Hay 13 jugadores de la cantera que están jugando en el equipo profesional. Es decir que el 48% de nuestro equipo es de canteranos, cosa totalmente inesperada. Y ya jugando, muchos en la titular, jugadores que nadie preveía que fueran a verse así de rápido“.

La tarea con esta nueva oportunidad, es competir por el cupo a la Copa Sudamericana 2021 en la liguilla de eliminados y terminar por consolidar su proceso de cara al próximo año, donde deberán cambiar la impresión dejada en este 2020. Cabe recordar que el técnico samario tiene contrato con el club capitalino hasta diciembre de 2021.