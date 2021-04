Santos Borré sorprendió: ¡Los dos equipos de Colombia por los que se devolvería a jugar!

Rafael Santos Borré es uno de los jugadores colombianos que pasa por un gran momento en el balompié internacional, razón por la que tiene varios pretendientes.

Borré suma 54 goles en River Plate y se convirtió en el máximo goleador desde que Marcelo Gallardo asumió la dirección técnica de la ‘banda cruzada’. Es por eso que Martín Arzuaga, en su programa ‘En la Arena con el Toro’, entrevistó al delantero cafetero y allí confesó los dos equipos del FPC que más admira y por los que regresaría a al país.

+ El equipo del fútbol colombiano donde finalmente iría Michael Ortega

+ Santa Fe vs. Junior y una sede que sorprende: ¿La aprobarán?

“Con Junior me pasa algo especial, es un sentimiento que no se quita por que lo tengo desde niño. Lo vi desde muy chiquito y tengo cosas especiales con el club. Hace poco se enteraron que podía jugar contra Junior y me escribieron muchas personas de mi entorno, mi familia, que son hinchas de Junior y que saben que para mí es especial. Pero yo en ese sentido lo he dicho, soy agradecido con el Cali, lo quiero, me dio la oportunidad, me abrió las puertas. El día que me toque decidir, la vuelta está entre esos dos clubes. Siento que no le cierro las puertas a Junior, es un club muy especial para mi y obviamente el Deportivo Cali las va a tener abierta por que es el equipo me dio todo”.

Así la cosas, el atacante de River Plate ilusionó a los hinchas de Junior quienes sueñan con verlo con la camiseta del Tiburón, en un futuro. Cabe recordar que el único equipo en el que Borré ha jugado en Colombia es el Deportivo Cali, club en el que estuvo desde 2013 hasta 2016.

Entrevista completa