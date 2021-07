Salí con: Fortaleza CEIF y sus bromas a todos los equipos del FPC

El mejor CM del fútbol colombiano sigue adelante con las tendencias en las redes sociales con su estilo de hacer bromas a los demás clubes.

Esta semana, comenzó a ser tendencia en redes sociales una dinámica donde se involucran diferentes profesiones u oficios y se hace un chiste en relación. Varios internautas comenzaron a escribir sobre este tema, por lo que un buen CM, como lo es el de Fortaleza CEIF, equipo profesional de la segunda división, aprovechó para unirse a su manera, burlándose de diferentes clubes del FPC.

Millonarios: Salí con millos a tomar vino y quede con ganas de otra copa.

Boyacá Chicó: Salí con un chicó pero el plan A se dañó, nos tocó plan B.

Deportivo Cali: Salí con Cali y por poco pasamos a tercera base, como quien dice: “casi”.

Once Caldas: Salí con el Once pero hace mucho ya no es el mismo.

Atlético Bucaramanga: Salí con Bucaramanga y que arrechera mano!

Atlético Nacional: Salí con Nachito a un restaurante japonés muy fifí, no dimos la talla y nos sacaron de taquito.

Santa Fe: Salí con Santafecito y en el cine las sillas estaban vacías.

La Equidad: Salí con Equidad y me exigió protección para estar seguros.

Cúcuta Deportivo: Salí con Cúcuta, fui al baño y cuando volví ya no estaba.

Deportivo Pasto: Salí con pasto pero solo me quería para cuiii SABOR!

Deportes Tolima: Salí con Tolima pero tenía amantes… unas viejas verdes.

Envigado: Salí con envigado pero tiene pelaitos.

Medellín: Salí con Medallo y solo risas.

América de Cali: América de Cali: Salí con la Mechita, pero ya se cree Playa Alta cuando nos conocimos en Playa Baja.