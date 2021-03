Robaron a Faustino Asprilla

El ahora comentarista deportivo denunció lo sucedido mediante un video divulgado en redes sociales. Fue robado al norte de Bogotá.

Faustino Asprilla, acaso uno de los mejores futbolistas colombianos de todos los tiempos, vivió en carne propia la inseguridad que existe en varios sectores de Bogotá.

El Tino contó en un video lo sucedido. Fue cuestión de minutos, mientras se bajaba de su vehículo para ir a un cajero electrónico unos delincuentes aprovecharon para romper el video trasero del coche y extraer del mismo un bolso.

“Me acaba de pasar en Bogotá, Parque de la 93. Me bajo a un cajero, me rompieron el vidrio, me sacaron un bolso que tenía acá atrás. Mire como quedó esto, vea. Un minuto me demoré, entre al cajero, salí y ya me habían roto. Y mire, se me robaron un bolso”, relató Asprilla.