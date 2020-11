Respuesta oficial y pedido de Atlético Nacional a Dimayor

Sin dos de sus jugadores convocados por la expedición de una Resolución que los inhabilita, Atlético Nacional responde a la Dimayor.

El pedido del club pasa porque le sean respetados los derechos a la defensa y la contradicción, de acuerdo con lo manifestado en un comunicado oficial, donde evidencia su malestar sobre una decisión que para ellos deja al club en “desventaja frente a su oponente, lo cual NO SOLO VA CONTRA LA INTEGRIDAD DE LA COMPETENCIA SINO QUE afecta el desarrollo del partido”.

Atlético Nacional contaba con Jarlan Barrera y Andrés Andrade en este encuentro frente al América de Cali, válido por los cuartos de final (ida) en la Liga BetPlay. Obró así porque tenía entendido que ambos pagaron su sanción en la jornada 20, aún si ese día el encuentro contra Cúcuta terminó con victoria en el escritorio.

Para ello, el equipo antioqueño cita el Literal I, del artículo 21 en el Código Único Disciplinario, el cual dice que: “Tratándose de suspensión por partidos sólo se computarán como cumplidos los efectivamente jugados. Si se interrumpe, anula o se declara la derrota de un equipo por retirada, renuncia o no presentación en la cancha, la suspensión no se entenderá cumplida salvo que los hechos que determinaron aquellas consecuencias no fuesen imputables al equipo que perteneciere el jugador suspendido”.

Atlético Nacional no entiende qué pasó para un cambio de decisión así, bajo el entendido que en la Resolución 023, expedida el pasado 17 de noviembre, decía que la fecha de cumplimiento para estas sanciones fue la 20, del Todos contra Todos, frente a Cúcuta.

“¿Acaso la Resolución Número 23 del 17 de noviembre de 2020 fue objeto de algún recurso? ¿Quién lo interpuso? ¿Por qué a Atlético Nacional no se le dio traslado del mismo, garantizándole el derecho a la defensa?”, son las dudas expuestas por la institución en su comunicado oficial.

Pedido de Atlético Nacional a la Dimayor

“Atlético Nacional exige el derecho a la defensa y por ende solicita el aplazamiento del partido pactado para el sábado 21 de noviembre a las 8:00 p.m., con el fin de que el Club sea escuchado junto a su equipo jurídico para darle claridad a una irregularidad que encontramos entre las resoluciones 23 y 24”, es la solicitud del club.

Entre otras cosas, también se argumenta que la situación actual pone en entredicho el cumplimiento de las normas de bioseguridad. Al no contar con Barrera y Andrade necesita sumar un par de futbolistas más a concentración: