¿Quién es Giuliano Santucci, el arquero norteamericano de Patriotas?

Patriotas Boyacá presentó a Giuliano Santucci, su nuevo guardameta norteamericano de 21 años, que dejó su país natal para buscar debutar en el profesionalismo en la Liga BetPlay. En entrevista para Golcaracol.con reveló algunos detalles de su transferencia.

En Estados Unidos, el golero participó del balompié aficionado vistiendo los colores de Marist College e lona College, que es el mismo lugar donde terminó sus estudios académicos, pero en los últimos meses lo ha estado haciendo virtualmente para poder unirse al cuadro boyacense desde principios de 2021.

“Vine a Colombia porque me dio la oportunidad y porque vine a cumplir un sueño, el de jugar fútbol profesional, ahora que estoy acá voy a intentar todo lo que pueda para estar bien y ayudar a mis compañeros. Espero que algún día me toque debutar”, expresó Gigi, quien además dijo que su progenitor, Marcelo Santucci, es promotor de jugadores y que aunque ya habría enviado a probar a varios de ellos en clubes colombianos, ninguno había logrado firmar oficialmente.

Sin embargo, él contó con otra suerte. “Mi padre conoce gente acá, él hizo sus llamadas y yo estuve entrenando en el último semestre en la universidad y le dije a mi papá que era el tiempo para llegar a la profesional y ahí llegó la oportunidad para venir a Patriotas. Vine, me fue bien, ahora es mi trabajo y un sueño, en realidad estoy muy agradecido por la oportunidad que me dio Patriotas”, explicó.

El arquero que adicionalmente tiene nacionalidad uruguaya e italiana, relató cómo se está preparando para integrar el onceno principal de los de Tunja. “Desde que me dieron la oportunidad empecé a mirar más el fútbol colombiano, lo he venido conociendo, es muy físico y rápido. Poco a poco he ido trabajando, acostumbrándome y aprendiendo de los porteros con los que trabajo”, añadió,

Finalmente, Giuliano Santucci se refirió acerca de sus características en el arco, las cuales podrá fortalecer con Patriotas Boyacá. “Soy un portero que puedo jugar como uno que juega en la cancha, soy muy bueno con mis dos pies técnicamente, manejo bien, juego afuera, ayudo al equipo a mantener el balón, no me da miedo jugar a mi estilo, en Iona y en mis anteriores clubes me conocieron también por atajar penales”, concluyó.