‘#QueVuelvaElCapo’: el pedido de la hinchada de Nacional a las directivas

Luego de asegurar un puesto en la Copa Libertadores, la hinchada de Atlético Nacional ha reclamado al unísono el regreso de uno de los campeones de 2016.

Atlético Nacional y principalmente sus seguidores, quieren recuperar el papel protagónico que tenía el equipo hace algunos años en el plano internacional, por lo que se han manifestado con una única razón y es presionar a las directivas para que lleguen refuerzos de calidad pensando en la Copa Libertadores, comenzando con un referente como lo es Alexander Mejía.

En redes sociales, los seguidores del equipo ‘Verdolaga’ han hecho tendencia el hashtag ‘#QueVuelvaElCapo‘, pidiendo el regreso de uno de los jugadores más determinantes en la consecución del título continental de 2016, quien junto a Alexis Henríquez, era uno de los capitanes de ese equipo. Ahora las posibilidades están abiertas para su regreso.

¿Cuál es la situación contractual de Alex Mejía?

El jugador todavía tiene contrato vigente con Libertad de Paraguay, que se extiende hasta el 31 de diciembre de 2021, por lo que habrá que negociar con este club para que se dé su llegada. Su paso por el fútbol paraguayo no ha sido el más destacado, por lo que no están contentos con su rendimiento en este club, lo que no significa que lo dejarán salir gratis. Hace unos días, Francisco Nájera comunicó que no hay presupuesto para jugadores con contrato, por lo que esto podría ser el principal impedimento.

Desde que salió de Atlético Nacional en 2016 tras consagrarse con el equipo ‘Verdolaga’, estuvo durante tres años en el Club León de México, donde fue titular indiscutido siempre, pero perdió su mejor forma cuando llegó una fuerte lesión en uno de sus tobillos. Desde el 2019 juega en Libertad, donde ha actuado en 76 partidos y actualmente goza de continuidad, por lo que será difícil llegar a un acuerdo por él.