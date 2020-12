¿Qué pasó con Carlos Sierra en América de Cali? “Estoy buscando opciones de sacarlo”

Así lo declaró su representante, Luis Nieto, en entrevista con Zona Libre de Humo Radio. Carlos Sierra, quien no estuvo en la vuelta ante Atlético Nacional y tampoco estaría en la ida ante Junior (playoffs de la Liga Betplay), está cómodo en el equipo escarlata pero su agente pretende que tenga más protagonismo. Las declaraciones llegan un par de días después de que se conoció que Juan Pablo Segovia no seguirá en el plantel para 2021.

“Carlos no me está pidiendo que le busque opciones. Él está bien en todo sentido, pero yo quiero que él juegue, por el bien de todas las partes. Al club no le conviene tampoco tenerlo en el banco”, declaró Luis Nieto sobre el futbolista campeón con América de Cali en 2019, incluso marcando un gol en la final.

En el año en curso el mediocampista barranquillero suma 27 partidos disputados (18 como titular) y 2 goles anotados. Dejó de ser tenido en cuenta en el más reciente encuentro del equipo, más allá de ser uno demasiado importante. El DT Juan Cruz Real apostó por otros nombres para la visita a Atlético Nacional y sorprendió con la ausencia de Carlos Sierra.

Situaciones de ese estilo llaman la atención del represente. Él pretende algo distinto para el futbolista y por eso ahora tiene la idea de su salida. “Le he acercado cositas concretas al club, pero la idea es mía. Carlos es un jugador que entrena para él. No anda por la vida echando madres. Si al DT no le gusta, ¿qué puedo hacer yo? Es algo normal en el fútbol. Por el bien de todos, de Carlos y de América de Cali, es bueno que salga. A nadie le conviene un jugador que no esté jugando. Estoy buscando opciones de sacarlo”, agregó.

“Si a Carlos Sierra le gusta la oferta que le llevé, nos vamos”

Eso agregó el representante. Su convicción es altísima. Pretende que el futbolista siga su carrera en otro equipo, más allá de la situación contractual que lo vincula a América de Cali hasta 2022. En su primer año con el club convenció y por eso se le hizo la extensión de contrato por tanto tiempo.

Sin embargo -entiende el representante-, las condiciones deportivas han cambiado con la llegada de Juan Cruz Real. Ha perdido protagonismo, opciones de juego y ha estado ausente en fechas importantes. Así que la solución que pretende es cambiarlo de equipo. Veremos.

