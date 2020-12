¿Qué dijo el DT encargado de Junior tras la derrota en Copa Sudamericana?

Luego de la derrota de Junior ante Coquimbo Unido en la Copa Sudamericana como local, el técnico Amaranto Perea habló de las situaciones del partido.

Junior se dejó remontar en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, donde se enfrentaron a un rival inferior sobre el papel, Coquimbo Unido. A pesar de las bajas, lograron ponerse en ventaja, pero no supieron aguantar el resultado. Además, se notó que pensaron en el juego del fin de semana, pues sacaron del campo a jugadores importantes cuando el partido seguía 1 – 1.

+ Quiere volver a marcar: Michael Rangel le pidió el penal a Borja

+ Coquimbo Unido y la sorpresa se llevó Junior

+ DIM también fracasó en la Liguilla BetPlay 2020

Sobre la raya no pudo estar Amaranto Perea, pues el ex defensor de la Selección Colombia también fue uno de los que resultó contagiado por esta enfermedad. En su lugar, estuvo Luis Grau, quien fue muy cuestionado por las decisiones que tomó. Estas fueron sus declaraciones luego de esta complicada derrota del Junior como local.

Inicialmente, habló sobre este juego. “La verdad creo que el equipo tenía controlado el partido. No veíamos por dónde podía llegar ese gol. El primero llega por una jugada desafortunada que encuentra fuera de lugar a Sebastián (Viera) De todas maneras, se escapó un resultado que teníamos a favor y ahora nos toca reiniciar“.

Sobre lo que se viene, dijo qué: “Vamos a tratar de recuperar el grupo lo más posible. Tenemos el jueves, viernes y sábado para tratar que el grupo llegue en la mejor condición. América no será fácil, pero es lo que tenemos y con eso lucharemos. Hay que pensar más en el amor propio, ganas y entrega para enfrentar a América con toda”.

Sobre las situaciones del club: “Cuando uno no está bien físicamente, lógicamente opta por replegar un poco. Ese equipo no tenía por dónde entrar. No aprovechamos nuestra situación pero al final se sintió el trajín. Ahora pensamos en América. El partido estaba controlado. Al convertirnos el primer gol, ellos tuvieron un segundo aliento. Es lógico que tratamos de revertir la situación y ellos aprovecharon los espacios”.

Lesión de Miguel Borja: “Él en el entretiempo le comentó al médico que había tenido una pequeña sobrecarga en el aductor y pensando en lo que viene, planificamos su salida. Justo en ese momento convierten el gol, eso fue desafortunado”.