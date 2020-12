Programación de los juegos de la última fecha de la fase I de la Liguilla BetPlay 2020

La División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano confirmó la programación para los cinco partidos de la última fecha de la fase I de la Liguilla BetPlay 2020.

Todos los enfrentamientos, Águilas Doradas vs. Deportivo Independiente Medellín, Envigado FC vs. Deportivo Pereira, Once Caldas vs. Patriotas Boyacá, Millonarios FC vs. Boyacá Chicó FC y Alianza Petrolera vs. Jaguares de Córdoba, serán el miércoles 9 de diciembre.

Los juegos en los estadios Alberto Grisales, Polideportivo Sur, Palogrande, El Campín y Daniel Villa Zapata empezarán de forma simultánea, a las 7:40 p.m.

Win Sports transmitirá dos encuentros por televisión y los demás a través de su página web oficial.

El duelo en Rionegro irá por el canal básico y el compromiso en Bogotá lo verán únicamente los afiliados al servicio premium.

Así se disputará la jornada 3 de la Liguilla BetPlay 2020:

Cuadrangular A:

Águilas Doradas vs. DIM:

Día: miércoles 9 de diciembre.

Hora: 7:40 p.m.

Estadio: Alberto Grisales, de Rionegro.

Televisión: Win Sports.

Envigado FC vs. Deportivo Pereira:

Día: miércoles 9 de diciembre.

Hora: 7:40 p.m.

Estadio: Polideportivo Sur, de Envigado.

Televisión: Win Sports online.

Zona B:

Once Caldas vs. Patriotas Boyacá:

Día: miércoles 9 de diciembre.

Hora: 7:40 p.m.

Estadio: Palogrande, de Manizales.

Televisión: Win Sports online.

Millonarios FC vs. Boyacá Chicó FC:

Día: miércoles 9 de diciembre.

Hora: 7:40 p.m.

Estadio: Nemesio Camacho El Campín, de Bogotá.

Televisión: Win Sports +.

Alianza Petrolera vs. Jaguares de Córdoba:

Día: miércoles 9 de diciembre.

Hora: 7:40 p.m.

Estadio: Daniel Villa Zapata, de Barrancabermeja.

Televisión: Win Sports online.