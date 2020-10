Primeras palabras de Gustavo Torres tras su salida de Atlético Nacional

Gustavo Torres viajó a Brasil para unirse al Vasco da Gama a préstamo hasta diciembre de 2021 y con opción de compra. Desde ese país, el delantero concedió una entrevista a El Vbar y explicó su salida de Atlético Nacional, en medio de rumores de actos de indisciplina.

“Tuve un problema personal que lo tuve que ir a solucionar y el error que cometí fue que no pedí un permiso oficial al club para hacer el trámite. Simplemente los días que me ausenté los fui anunciando y nunca fue algo oficial, igual el club estaba enterado. Después fue que surgió una propuesta de Suiza”, relató.

Y aceptó: “Me dejé llevar por algunas personas que me hablaron al oído y me dijeron que era una propuesta muy buena y que quizás metiera presión, pero la verdadera razón por la que me ausenté de los entrenamientos fue por un problema personal y no para presionar al club a forzar mi salida. Mientras yo estaba solucionando los problemas, le pedí al club que analizara las propuestas. Se dijeron muchas cosas que no eran así”, afirmó.

El vallecaucano contó que tras dicho episodio recibió una sanción de 13 días que completó y luego se reintegró a las prácticas en la sede deportiva de Guarne. Sin embargo, tanto él como la institución antioqueña consideraron que lo más “sano” era cambiar de aires y antes de que ocurriera, extendió por un año más y hasta 2023 su vínculo laboral con el Verde.

“Llegué en enero, se estaban haciendo las cosas muy bien, hice goles y tuve buenas presentaciones. Desafortunadamente llegó la pandemia, pasaron una serie de cosas que distorsionaron un poco el ambiente y se dijeron muchas cosas. Ahora último yo había tomado la decisión de quedarme en el club, pero llegaron una serie de propuestas, las cuales eran muy buenas económicamente y la verdad en lo personal tenía necesidades inmediatas por cumplir. Le pedí ayuda al club y en su momento no respondió a esa ayuda que yo pedí, pero igual yo tengo contrato y mi obligación era continuar”, aclaró.

De otro lado, el nacido en La Cumbre aseguró que está “muy contento” por su salto al Almirante y que apunta a aprender del exgoleador del Deportivo Independiente Medellín, Germán Cano, con quien ya conversó y a quien espera acompañar muy pronto en la cancha.

Finalmente, el atacante se refirió a su relación con el director técnico Juan Carlos Osorio: “Yo siempre voy a estar muy agradecido con el profe por la oportunidad que me dio. Siempre estuve en comunicación con él, le hablaba y le decía lo que estaba pasando, lo que iba a hacer. En lo personal para mí quedó bien, nos despedimos bien y me dio muchos consejos”, aseveró.

Acá, la entrevista de Gustavo Torres con el programa de Caracol Radio y su versión de los motivos de su partida de Atlético Nacional: