Presidente de Dimayor confirmó el arranque de Copa y Liga BetPlay

El 2021 comenzó con el segundo pico de la pandemia del COVID-19, pero eso no será impedimento para que el balompié cafetero arranque. Así lo ratificó Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor, a través de una entrevista que le concedió al canal Win Sports.

La Copa BetPlay está pactada para continuar este miércoles 13 y jueves 14. El primer día se disputarán los duelos entre Deportes Quindío vs. Alianza Petrolera y Deportivo Independiente Medellín vs. Junior FC. El segundo, se celebrarán los juegos Deportivo Pasto vs. América de Cali y Deportes Tolima vs. Atlético Nacional. Frente a dicha programación y también la de la Liga BetPlay 2021, que tendrá su primera jornada este fin de semana, el directivo respondió.

“La fecha de Copa está confirmada. El día de mañana y pasado mañana comienzan los cuartos de final de la Copa y la Liga del torneo comienza el fin de semana”, dijo.

"La liga y el torneo comienzan el fin de semana, estamos trabajando para que esto se pueda dar" Fernando Jaramillo, Presidente de la DIMAYOR. #PrimerToque pic.twitter.com/vdvmYZLki9 — Win Sports Tv 💪🏠 (@WinSportsTV) January 12, 2021

Además, Jaramillo fue enfático en cómo están manejando el virus, ya que el país se encuentra en una época álgida con respecto a ello. “Estamos trabajando de la mano del Ministerio del Deporte y del Ministerio de Salud para que esto se pueda dar. Para que sigamos cumpliendo, los clubes han hecho un gran esfuerzo, los cuerpos médicos, los jugadores, para cumplir estrictamente los protocolos que fueron aprobados para el fútbol específicamente en la resolución 1507 del año pasado. Y esos protocolos se siguen cumpliendo. Los clubes y los jugadores han tenido mucho cuidado. Esto es clave: el autocuidado y el cumplimento de los protocolos para no tener contagios. Y eso hemos venido haciendo y esperamos que podamos iniciar en estas fechas”, explicó.

•Presidente de Dimayor aseguró que Rueda será oficializado esta semana

•Fichajes DIM 2021-I: “Es esperado para los exámenes médicos”

•Dimayor cambiará el fixture de la Liga Betplay

Adicionalmente, entregó detalles del manejo de la pandemia en los compromisos. “Todos los que están en el estadio están tamizados, es decir, han pasado por un proceso de bioseguridad incluyendo pruebas PCR, no solo los jugadores sino incluyendo a todas las personas que entran al entorno del encuentro. Ahora, eso no nos exime de que alguno de ellos esté en un periodo de esos en donde a pesar de salir una prueba negativa, esté contagiado. Eso puede suceder definitivamente y lo hemos visto. Es por eso, que hay que seguir teniendo autocuidados”, apuntó.

"El autocuidado es absolutamente clave para los jugadores, que ellos estén sanos y puedan jugar" Fernando Jaramillo, Presidente de la @Dimayor #PrimerToque pic.twitter.com/2ioE7MHIUs — Win Sports Tv 💪🏠 (@WinSportsTV) January 12, 2021

Incluso, mencionó un punto que ha sido polémico al rededor del mundo: los festejos en los goles. “El tema de las celebraciones es muy complejo. Es un momento de alegría, es un momento de celebración, el fútbol es de contacto definidamente, eso lo sabemos y por eso hay que extremar los cuidados, por eso tenemos que estar seguros que en ese entorno del partido casi el cien por ciento, y eso es lo que hacemos, estén totalmente tamizados y estén no portadores del virus y tampoco que contagien a nadie. Entonces, en ese orden de ideas, la celebración es completamente válida porque todo ese entorno está libre del virus. Ahora, puede pasar y lo hemos visto cómo personas que salen negativas son portadoras del virus. En estos momentos todos los cuidados son importantes, no sobran, dentro de la cancha, en el estadio, fuera de la cancha. El autocuidado es absolutamente clave para los jugadores para que ellos estén sanos y puedan jugar”, añadió.

Finalmente, se refirió a la difícil racha por la que atraviesan deportivamente la mayoría de las instituciones del país, dejando una mala imagen en torneos continentales durante el remate del año anterior. “La historia de Colombia en el fútbol profesional es muy importante a nivel internacional. Yo sí soy un firme creyente en el potencial que tenemos, en la calidad del fútbol colombiano, en la calidad de nuestros jugadores. Ahora, ¿qué está pasando? Estamos trabajando en mejorar eso. Estamos en que los equipos se fortalezcan desde el punto de vista deportivo, por supuesto el tema económico influye muchísimo en eso. No ha sido una situación fácil, no solo para los equipos de Colombia, sino para los equipos del mundo, de nuestro hemisferio también. El tema de la continuidad en el juego también nos ha afectado, también afectó a los otros equipos, por supuesto. Pero esperamos que este año, que tengamos una competencia más seguida, más continua, podamos tener mejores resultados”, concluyó.