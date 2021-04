Presidente DIM: “Pereira jugó ese partido con unas pruebas vencidas”

Deportivo Independiente Medellín demandó el partido que perdió por 1-0 contra Deportivo Pereira, debido a que el cuadro Matecaña disputó ese duelo de la fecha 17 de la Liga BetPlay 2021-I con cinco jugadores contagiados por COVID-19.

El presidente del Poderoso, Daniel Ossa, conversó con los micrófonos del programa Buenos días deporte, de Múnera Eastman Radio, donde entregó algunas declaraciones sobre las acciones legales que instauraron como institución. “Teníamos hasta la media noche para enviar el comunicado y ayer a eso de las 7:00 p.m. lo teníamos listo. Trabajamos todo el día con nuestro departamento jurídico en un documento de una diez páginas con una buena argumentación”, explicó.

El dirigente reconoció que el tema deportivo no tiene nada qué ver con la situación que se presentó y que ese no es el punto de la reclamación. “Somos conscientes que el partido lo perdimos en la cancha, no es ningún secreto, jugamos mal, pero ante los reglamentos nos acogemos esta posibilidad”, dijo.

El asunto por el que alegan va más allá de los puntos que perdieron. “El acto del Pereira lo consideramos muy complejo, porque tenemos que ser muy responsables con la salud. Nosotros hemos tratado de ser lo más responsables posible. El clásico fue un ejemplo de lealtad”, apuntó.

Y reveló la mala jugada que hizo su contrincante. “Pereira jugó ese partido con unas pruebas vencidas. Por eso se apresuraron a hacer unas pruebas el día antes o el mismo día y no las pudieron revisar, el médico está incapacitado, los resultados llegaron ya cuando el partido había iniciado”, agregó.

De ello se enteró horas después. “Al otro día del partido a mí me llegó un rumor, pero yo la verdad no le vi mucho fundamento a eso y me quedé tranquilo, pero ya en las horas de la noche me llamó el presidente Candamil y nos comentó la situación”, contó.

Finalmente, ante la gravedad del asunto se mostró un poco en calma, ya que es difícil que tan pronto el plantel del Rojo vuelva a contagiarse. “Nosotros tenemos prácticamente en un porcentaje muy alto medianamente inmune porque casi todos estuvieron ya contagiados. Estamos relativamente tranquilos”, concluyó.