Presidente DIM: “¿Para qué pruebas?, ahorrémonos esa plata”

Deportivo Independiente Medellín rechazó la determinación de la Dimayor con respecto al castigo únicamente económico sobre el Deportivo Pereira por haber disputado el encuentro de la fecha 17 de la Liga BetPlay 2021-I, con jugadores contagiados de COVID-19.

“Hemos recibido la resolución de muy mala manera, por los argumentos que utilizan y por el precedente negativo que va a dejar esta respuesta a la competición. Nos parece nefasto el resultado. Vamos apelar la decisión”, expresó el presidente del club, Daniel Ossa, para la emisora Múnera Eastman Radio.

El dirigente se basó en la responsabilidad que el Poderoso ha demostrado, teniendo en cuenta que presentó un brote del coronavirus que le impidió competir con varios de sus futbolistas, incluso en instancias definitivas del torneo.

+ Medellín solicitó a Dimayor tener VAR en la última fecha al igual que América

+ Comunicado oficial del DIM: ¡Apelará la decisión de Dimayor sobre los contagios del Pereira!

“Ya nosotros nos preguntamos para qué hacemos pruebas y aislamos jugadores. No tiene sentido… ¿Para qué pruebas?, ahorrémonos esa plata. Con ese precedente que estamos dejando no veo para qué hacer protocolo y pruebas”, aseveró.

Adicionalmente, le puso un poco de ironía al asunto. “Nosotros estamos pretendiendo con el médico, si el jugador no tiene síntomas, lo ponemos a jugar”, apuntó.

Finalmente, se refirió a la incomodidad por no tener VAR en el compromiso que disputarán frente a Once Caldas, el próximo domingo a las 3:30 p.m. en el estadio Palogrande. “Nos dejó sorprendidos que un partido importante, donde nos jugamos la clasificación, no tengamos VAR”, concluyó.