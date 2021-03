¿Por qué Leonel Álvarez no ha vuelto a dirigir en el fútbol colombiano?

Pasaron más de 4 años de su salida de Independiente Medellín y todavía Leonel Álvarez no volvió a dirigir en el fútbol colombiano. ¿Por qué? Es un DT que cuenta con 3 coronaciones en el país.

Leonel Álvarez, recordemos, llevó a Independiente Medellín a los títulos de 2009 y 2016; además, a Deportivo Cali a ganar la Superliga en 2014. Es un entrenador que además clasificó a Águilas Doradas a una Copa Sudamericana y que ya estuvo en la Selección Colombia. Luego de tales experiencias estuvo en Paraguay. También fue campeón y dejó de dirigir en 2019.

¿Por qué no ha vuelto a dirigir? Lo respondió en entrevista en El Alargue (Caracol Radio): “Hemos tenido la posibilidad de querer y de tener el acierto de buscar un proyecto que nos dé todas las herramientas. Un equipo que sea serio y en el que podamos desarrollar un buen trabajo y conseguir los logros”, respondió al respecto.

Luego de confirmar que no ha tenido contactos con directivos de América de Cali y Junior de Barranquilla, informó que sí lo han buscado de otros equipos (no dijo nombres). “Nos han salido equipos pero hemos evaluado que no nos dan las garantías para tener un proyecto serio ni las herramientas para desarrollar lo que queremos, que es ser competitivos y conseguir logros. Siempre aspiro a ser campeón. He tenido posibilidades de dirigir. Afortunadamente he sido bien aconsejado. Analizamos lo mejor y ahora estamos esperando un buen proyecto, un muy buen equipo que nos permita tener un proceso ganador. Un equipo serio y con directivos serios, uno está más dispuesto a conseguir logros”.

¿Ese equipo puede estar en Colombia? “Cuando hablo de tener garantías es tener unos directivos que sepan para dónde van y cuál es el proyecto. A todos nos gustaría tener un proceso y eso no es fácil, más cuando hay torneos cortos. Uno busca una institución seria. En Colombia las hay. Hay equipos muy buenos, con directivos excelentes: Junior, Nacional y mucho equipos que dan las herramientas para buscar las herramientas. América y Deportivo Cali también, por decir algunos. Busco una presión a través de un equipo que seduzca, que gane, que convoque. Acá no todos los directivos son serios. Es bueno aguantar un poco a los entrenadores, ojalá los dejen terminar la idea que han tenido”, concluyó. Eso es lo que busca Leonel Álvarez y todavía no ha encontrado. Por eso no ha vuelto a dirigir en Colombia.