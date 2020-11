¿Por qué las bajas de última hora en América de Cali para enfrentar a Atlético Nacional?

Tras entregar su lista de convocados y la nómina titular del partido, en América de Cali llamó la atención las ausencias de Marlon Torres y Aldair Rodríguez. Horas antes del compromiso el equipo confirmó otro caso positivo por COVID-19.

¿Es alguno de ellos? Como ha sido habitual en América de Cali en lo que se refiere a este tema de las diversas confirmaciones de casos de coronavirus, el nombre no fue revelado. Y tal cual pasó en casos anteriores, la especulación llega del lado de las ausencias en los equipos titulares que presenta la escuadra.

En este caso se supo que Marlon Torres y Aldair Rodríguez habían sido convocados para enfrentar a Atlético Nacional y a final de cuentas ninguno de ellos está en los elegidos para el partido. No estarán ni siquiera en la suplencia y al hacer la consulta respectiva con la fuente oficial del club, hay respuestas en ambos casos.

La ausencia de Marlon Torres se refiere a un tema clínico (no se reveló cuál). Y el de Aldair Rodríguez, el atacante peruano que vuelve de la convocatoria a la Selección, es baja para el compromiso por una molestia muscular que no reviste mayor gravedad. Se espera contar con él para el juego de vuelta. Así que no se le arriesgará.

La titular de América de Cali para enfrentar a Atlético Nacional

Con ese par de ausencias respecto a los futbolistas que habían sido convocados al compromiso, sumado a las bajas por suspensión de Juan Pablo Segovia y Rafael Carrascal, América de Cali jugará así:

Joel Graterol; Daniel Quiñones, Felipe Jaramillo, Pablo Ortiz, Edwin Velasco; Rodrigo Ureña, Luis Alejandro Paz; Yesus Cabrera; Luis Francisco Sánchez, Duván Vergara y Adrián Ramos. DT. Juan Cruz Real.

📋⚽ Así formaremos esta noche para recibir a @nacionaloficial en el Pascual Guerrero, por el partido de ida de los cuartos de final de la Liga. ¡Vamos por la victoria! 🇦🇹#VamosEscarlatas 👹 pic.twitter.com/zgYXl8rXg9 — América de Cali (@AmericadeCali) November 22, 2020

América de Cali confirma un nuevo positivo por COVID-19

📄 Comunicado oficial | Resultados de las últimas pruebas PCR pic.twitter.com/0DDGaAbK7q — América de Cali (@AmericadeCali) November 21, 2020

