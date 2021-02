¿Por qué están peleando Freddy Rincón y James Rodríguez?

No cabe duda que tanto Freddy Rincón como James Rodríguez han marcado la historia de la Selección Colombia por su calidad. Sin embargo, desde hace tiempo que tienen una pelea cazada y el exfutbolista reveló detalles.

“En Colombia se formó una polémica de James conmigo. A mí me parece James un muy buen jugador, pero le hace falta más sacrificio, le hace falta una serie de cosas para llamarlo crack”, dijo el de Buenaventura durante una entrevista para el medio Pulso Sports, de Perú.

Por ende, allí le pidieron profundizar en el tema, para que contara los motivos de la disputa que tiene con el actual integrante del Everton FC, quien vive bajo las polémicas que generan sus intermitentes actuaciones en el fútbol inglés, donde lo cuestionan por su nivel cada que no brilla con el plantel dirigido por Carlo Ancelotti.

“Yo no tengo nada qué conversar con James. Primero porque no lo conozco, no soy amigo de él y él tiene su concepto de una forma diferente a la mía. Desde que llamó a un influenciador para que le hiciera una entrevista, ya me pareció algo como sin pies ni cabeza y cuando le preguntaron que quién era el mejor jugador de Colombia de todos los tiempos, él dijo que él. Yo respeto el ego de cada uno, si él cree eso, se le respeta”, apuntó el exjugador de 54 años.

Y continuó explicando las cosas que le molestaron del cucuteño, que según él tiene algo en contra suya. “Después en una pregunta sobre todos los jugadores de Colombia, me di cuenta que quería pordebajearme. Cuando le preguntaron por mí, él contestó: ‘Freddy Rincón está por debajo de todos nosotros’”, agregó.

Pero el inicio de la tiradera se produjo porque, según Rincón: “después en una entrevista que me hicieron a mí, yo dije que James no sabe en dónde está parado. Eso fue lo que yo dije, no dije nada más. James se ha vuelto intocable, a quien hable mal de él se le van todos encima”, añadió.

Finalmente, dejó en claro que no está interesado en competencias sobre quién encabeza la lista de los mejores del balompié cafetero. “Yo jamás voy a decir que soy el mejor jugador en la historia de Colombia, para eso hay muchas personas. Nosotros, los jugadores, solo tenemos que hacer nuestro trabajo”, concluyó.