¿Por qué Deportes Tolima y Emelec sí juegan en Colombia?

En el día en que Conmebol confirmó el cambio de sede en 3 de los 5 partidos de equipos colombianos durante la semana, se ratificó que Deportes Tolima y Emelec mantienen su partido en Ibagué.

Los juegos Santa Fe vs. River Plate, Atlético Nacional vs. Argentinos Juniors y La Equidad vs. Lanús que debían disputarse en Colombia cambiaron de sede por falta de garantías. Conmebol determinó que se lleven a cabo en territorio paraguayo y así será. No sucedió lo mismo con los cruces entre Deportes Tolima y Emelec (Copa Sudamericana) y Junior vs. Fluminense (Libertadores).

▶: ¡Deportivo Cali vs Deportes Tolima, otra vez en duda!

▶: Deportivo Cali: el día en que Alfredo Arias llenó de elogios a Deportes Tolima

▶: Resultado, resumen y goles: Deportes Tolima 1-1 Talleres, Copa Sudamericana

En el caso del primero de ellos, es así porque de momento no existen mayores problemas en la localidad de Ibagué. Siendo así, se considera que el compromiso entre Deportes Tolima y el Club Sport Emelec debe mantenerse como estaba. El cuadro ecuatoriano está en el lugar del partido, se llevaron a cabo las ruedas de prensa y protagonizarán el duelo sin alteraciones.

Al menos es el plan hasta un día antes de la cita pactada para el miércoles 5 de mayo en el estadio Manuel Murillo Toro a las 7:30 p.m. Conmebol así lo ordenó y eso no cayó bien en la Revolución Vinotinto Sur, barra popular del cuadro Deportes Tolima. Hubo comunicado en sus canales oficiales pidiendo que no se lleve a cabo.

“El fútbol es rebelde, el fútbol es de clase, el fútbol es del pueblo; por consiguiente, llegamos a la decisión de no ingresar los elementos de nuestra barra para el partido del 5 de mayo entre Deportes Tolima y Emelec. Este gesto simbólico es muestra fehaciente de que somos la barra del pueblo, la más popular. Hacemos un llamado a las Directivas del Club Deportes Tolima para que se solidarice con la lucha social y postergue el encuentro deportivo. La sociedad colombiana está en lucha y las conquistas sociales nos beneficia a todos”.

El comunicado oficial dirigido a Deportes Tolima