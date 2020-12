Polémica en Santa Fe tras confirmarse que Wilmar Roldán pitará ante Equidad

Los hinchas de Santa Fe no vieron con buenos ojos la determinación de Dimayor tras confirmar a Wilmar Roldán como el árbitro del partido de vuelta ante Equidad.

A través de las redes sociales, los hinchas de Independiente Santa Fe mostraron su inconformismo tras confirmarse que el árbitro antioqueño, Wilmar Roldán, pitará esta noche en el juego de vuelta por la semifinal de la Liga BetPlay entre los ‘Cardenales ante el conjunto ‘Asegurador’.

+ Novedades importantes en los convocados de Santa Fe para enfrentar a Equidad

+ La nueva marca que vestirá a Independiente Santa Fe

Pues los capitalinos no ven con buenos ojos esta decisión tras no sentir afinidad con Roldán por la declaraciones que dio hace unos años en donde mostró cariño por Millonarios, equipo del que sería seguidor. El central antoqueño pitó la final entre los’ Embajadores’ ante Santa Fe en el 2017, compromiso en el que no pitó un penal claro, siendo este otro motivo por el que tiene a toda la hinchada ‘cardenal’ inconforme.

‘Contra todo y todos’, frase que inundó las redes sociales tras confirmarse a Roldán como encargado disciplinar del encuentro entre los capitalinos.

Wilmar Roldán dirigirá el partido en el Campin de vuelta de la semifinales del Fútbol Colombiano Equidad vs Santafé.

El juez VAR será John Perdomo.

según esto y con los antecedentes de odio de Roldan hacia Santafé : EQUIDAD FINALISTA. pic.twitter.com/ayiTAiAs47 — DER KOMMISSAR (@DERKOMMISSAR12) December 11, 2020

Como por variar, en un partido crucial para @SantaFe el árbitro será el BANDIDAZO de Wilmar Roldan. Como para calmar a la hinchada que viene viendo como estos bárbaros de negro meten la mano. Que porquería son — Camilo Rodriguez M (@camilomiguez) December 11, 2020

Vayamos alistandonos para el segundo atraco en la misma semana por parte de @Dimayor no hay un árbitro más anti @SantaFe que el Bandido de Wilmar Roldán https://t.co/9tiSFaDNJD — Tite™️ (@asiveoelfutbol7) December 11, 2020

Cabe recordar que la los hinchas de Santa Fe están molestos con el arbitraje mostrado en las últimas fechas donde, según ellos, todas las decisiones han estado en contra del equipo, argumentado la actuación que tuvo Bismark Santiago en el partido de ida ante la Equidad, donde expulsó a Sambueza, no pitó un penal a Jhon Velásquez y convalidó el gol para el empate del rival tras ser sancionado por fuera de lugar, Motivo por el que la afición muestra su inconformismo.