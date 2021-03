Pimentel vuelve a criticar las decisiones arbitrales

El dueño del Boyacá Chicó, Eduardo Pimentel, reapareció luego de las críticas arbitrales que se generaron en el partido que su equipo empató 0 – o frente a Deportivo Pereira.

La polémica se generó finalizando el partido (minuto 92) cuando el defensor central Danny Cano anotó de cabeza, pero el VAR con todo y su tecnología lo anuló. Hecho que después en redes sociales revisaron detenidamente. Se vio que había sido un error por parte del cuerpo arbitral.

La crítica se centró en Pimentel, ya que en ocasiones anteriores en su cuenta de Twitter había arremetido sobre varias fallas que tenían los árbitros en contra de Boyacá Chicó. En esta ocasión en la que resultó favorecido, no se pronunció por ningún lado.

Se conoció por palabras del mismo Eduardo Pimentel que todo se debió a un problema estomacal. Dos días después en entrevista con Planeta Fútbol dijo: “Lo que sucedió fue que ayer estuvimos viajando desde las 12 del día desde Pereira a Bogotá, cuando llegué a Bogotá traía una gastritis muy fuerte del día anterior. Ya había estado en la clínica con el médico del equipo y ahora también estuve en la clínica, así que tuve que quedarme en Bogotá. Estoy atendiendo la llamada desde acá”.

Frente a los señalamientos en redes explicó: “Uno hace un análisis donde hubo 7 partidos cuando por twitter mostré que me han afectado con VAR, que no son claras porque la herramienta nos ha dejado muchas dudas en temas de justicia y errores garrafales. Su aplicación hay que hacerla buena porque no hay un criterio unificado y se está creando una desconfianza para el futuro”, finalizó.

En cuanto a los descensos, el primero será en junio y habrá dos ascensos el mismo mes. Teniendo en cuenta esto, el equipo de la capital boyacense está ubicado en la posición 17 con 12 puntos, lo sigue Deportivo Pereira con las mismas unidades y finaliza el colero Alianza Petrolera, que suma 11 puntos.