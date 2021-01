Jéfferson Duque pidió perdón a los seguidores de Atlético Nacional por la eliminación de la Copa BetPlay 2020, luego de la derrota 2-0 contra el Tolima en el duelo único de los cuartos de final. La Fiera también le llamó la atención a todos los dirigidos por Alexandre Guimarães:

“Quiero que mis jugadores entiendan dónde estamos y aquí nos tenemos que tocar las que son para salir de este bache, pero ya no más y lo digo públicamente, unas sinceras disculpas a la hinchada”.

A Juan Felipe Cadavid, periodista antioqueño y comentarista de Win Sports, le pareció que el capitán del Rey de Copas asistió a la rueda de prensa en el estadio de Ibagué con un solo propósito, el de “salvar su pellejo”:

“Después de escuchar a Fabián (Vargas) y a Iván (René Valenciano), que hablaron casi que con el sentimiento del futbolista, de quien estuvo en un camerino, de quien compartió este tipo de situaciones, de quien las vivió y las padeció, la verdad me cambió completamente el panorama”.

“No había escuchado, en las dos o tres veces que me había repetido este audio, no me había fijado en que él dice ‘mis jugadores’, ‘yo soy el líder’, se autoproclamó el líder, pero además se autoproclamó el dueño del camerino (…) A mí me cambió completamente la perspectiva, la verdad. Sí siento que habló por él y que lo que tanto remarcó que fue decir ‘yo no vengo aquí para agradar a los hinchas’, fue lo que hizo, tratar de agradar a los hinchas y a nosotros”, agregó.

A continuación, las duras críticas de Juan Felipe Cadavid a Jéfferson Duque: