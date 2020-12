¿Patricio Cucchi sale de Santa Fe y regresa a Atlético Nacional?

El delantero argentino está en boca de todo el entorno del fútbol colombiano tras conseguir el gol que le dio el paso a Santa Fe a la gran final de la Liga BetPlay.

Patricio Cucchi, delantero de 27 años de edad, fue la gran figura en la semifinal de vuelta cuando su equipo, Santa Fe, venció 2-1 a la Equidad con gol de su autoría al minuto 83′ tras un centro desde el costado occidental por parte de Mauricio Gómez para decretar el segundo tanto para lo rojos y la clasificación a la final.

Luego del partido, Cucchi está en boca de todo mundo por un gol que, sin lugar a dudas, será recordado por toda la afición de Santa Fe y también de Atlético Nacional porque su anotación, el cuadro ‘Verdolaga’ ratificó su participación a la Copa Libertadores.

No obstante, cabe recordar, Cucchi termina contrato con los ‘Cardenales’ en el presente mes luego de finalizar su préstamo y deberá regresar a atlético Nacional, dueño de sus derechos deportivos. Sin embargo, los ‘Albirrojos’ pueden renovar su préstamo si quieren seguir contando con los servicios del ariete argentino.

Si no, el jugador deberña regresar al equipo paisa y arreglar su futuro, ya sea con el equipo de Medellín o algún otro tal y como él lo manifestó en Caracol Radio. “Estoy en Santa Fe y por contrato debería volver a Nacional, pero mi cabeza está acá y en la final, no me voy a desviar de esto“, aseveró Cucchi.

Por ahora, el delantero se alista para lo que será la gran final del FPC entre Santa Fe y América de Cali, la cuál se disputará el domingo 20 y 27 de diciembre a partir de las 6:00 p.m. ambos partidos.