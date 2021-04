Panzer Carvajal: “Menospreciamos el rival”

Luego de la caída de Deportivo Independiente Medellín por 1-0 ante Deportivo Pereira, el asistente técnico Édgar Carvajal analizó el juego, en el que estuvo al mando del plantel debido al aislamiento en el que se encuentra el entrenador Hernán Darío Gómez.

“No voy a demeritar el trabajo que hizo Pereira, ellos sabían lo que se estaban jugando y nosotros equivocamos mucho el camino, menospreciamos el rival, no hicimos lo que teníamos que hacer, lo que se panificó. Me parece que cuando uno tiene objetivos claros tiene que salir a pelear por ellos y a lucharlos y nosotros no hicimos ni el 10% de lo que se tenía planificado. Nos encontramos un equipo que sabía lo que tenía que jugarse, hizo el gol, lo defendió y al final sacó el resultado que quería”, expresó Panzer.

Desde el banco se realizaron algunos movimientos para darle vuelta al marcador y no funcionaron. “Nosotros hicimos todo lo humanamente posible para cambiarle la cara al partido, hicimos las sustituciones que creíamos que necesitaba el partido. No tuvimos esa capacidad de descifrar lo que Pereira planteó, hoy nos chocamos contra un muro, no tuvimos apertura de cancha, cuando jugamos por la mitad nos equivocamos mucho y facilitamos mucho el trabajo del Deportivo Pereira“, explicó.

El DIM se vio desdibujado e incluso tuvo pocas opciones de igualar la cifra. “Fue muy difícil penetrar el bloque que hizo Pereira, después del gol de ellos, se fortalecieron, armaron casi una línea de cinco y nosotros, la verdad, no tuvimos la posibilidad de buscar siquiera el empate, hubo dos, tres jugadas donde Leo Castro tuvo la posibilidad frente al arquero y las desperdiciamos, pero no es una excusa, yo creo que Pereira hizo un gran trabajo, se están jugando la permanencia y nosotros la clasificación y no jugamos como tal”, concluyó.

Ahora, El Equipo del Pueblo tendrá que recibir a Alianza Petrolera el próximo sábado a las 3:30 de la tarde en el estadio Atanasio Girardot, en duelo de la fecha 18 de la Liga BetPlay 2021-I.