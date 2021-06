Palabras Mayores de Carlos Antonio Vélez. 1 de junio 2021

Escuche el audio completo de Palabras Mayores con Carlos Antonio Vélez, edición del 1 de junio de 2021 por Antena 2, programa Planeta Fútbol.

Los comentarios del 1 de junio de 2021 comenzaron con una referencia a la reanudación de la Liga BetPlay, que no ha sido posible aún, debido a la situación de orden público que atraviesa Colombia. Vélez considera que ya es tiempo de volver con la competencia local.

Sobre el tema, un par de horas después de las Palabras Mayores en la Dimayor salió la programación nueva para el compromiso entre Cali y Tolima, pendiente para completar los cuartos de final en la competición.

En teoría, de no mediar algo extraordinario, este encuentro de vuelta (la serie está 3 – 0 a favor del cuadro Pijao) se debe jugar el viernes 4 de junio en la ciudad de Valledupar.

Por otra parte, Carlos Antonio Vélez se refirió en sus Palabras Mayores a la situación del arquero colombiano Álvaro Montero, quien aparece en el radar de Boca Juniors. La noticia comenzó por una recomendación que sobre el golero del Tolima hizo Óscar Córdoba.

Para quienes aún están con la curiosidad de saber más detalles acerca de la situación que vive el volante James Rodríguez, Vélez aportó más información, aunque su postura con relación al futbolista del Everton es crítica. No cree que en la Tricolor se deban dar privilegios a determinados jugadores. “En este momento, James no tiene derecho porque no está bien físicamente, ni competitivamente”.

Palabras Mayores, Carlos Antonio Vélez 1 de junio 2021