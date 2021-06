Pacho Maturana del DIM a Nacional: “Dios les pague por darme esta oportunidad de regresar a mi casa”

Luego de días de incertidumbre y postulación de candidatos, Atlético Nacional presentó su nuevo entrenador y con él los directivos demostraron que se la jugarán por un proceso desde adentro, con alguien hecho por el club, con el ADN del Rey de Copas. Pero para ello, lo rodearán con personajes que han marcado la historia del equipo, como es el caso de Francisco Maturana, quien no tuvo reparo en renunciar al cargo que asumió en el DIM para pasar a la vereda del frente donde siempre ha querido estar.

“Quiero confesar el sentimiento de alegría que en este momento me inunda, al mismo tiempo un sentido Dios le pague por darme esta oportunidad de regresar a mi casa”, le expresó Pacho a Emilio Gutiérrez, presidente del Verde, por nombrarlo como Director de Desarrollo y Fútbol Formativo.

Y continuó: “Creo que he regresado por ahí dos veces, tres con esta, pero con la alegría que siempre que regreso soy mejor, porque me hacen mejor mis amigos, la gente que está conmigo, mi día a día, mi familia y hoy siento algo especial al encontrarme aquí, que aquí veo básicamente toda la historia, una historia que yo caminé desde los doce años. Yo soy parte de la familia de Atlético Nacional“.

+ Atlético Nacional presentó al nuevo DT y a su comité de fútbol para el segundo semestre del año

El exentrenador no se guardó ningún sentimiento por volver al lugar que lo vio nacer. Incluso, recordó su recorrido. “Ese Nacional me hizo a mí mejor como persona, me ayudó en mi formación como profesional, a ese Nacional le di lo mejor que yo pude desde el punto de vista deportivo, fui campeón como jugador, como entrenador también fui campeón”, apuntó.

El conjunto antioqueño eligió a Alejandro Restrepo como director técnico, Francisco Nájera de asistente y Walter Rivera de preparador físico. René Higuita, por su parte, será quien gestionará todo el aspecto social al rededor de la institución.