Otro “pretendiente” para Juan Carlos Osorio, esta vez en la MLS

A pesar del irregular momento de Atlético Nacional en la Liga BetPlay 2020-I y en la Copa Sudamericana 2020, y de su accidentada salida de la Selección de Paraguay, a Juan Carlos Osorio le siguen llegando ofertas y la más reciente es de la MLS.

Según la versión de Fernando Cevallos, Los Angeles Galaxy tiene en carpeta al director técnico del Verde o a Javier Aguirre para construir su ambicioso proyecto deportivo en torno a Javier ‘Chicharito’ Hernández.

+Convocados de Atlético Nacional vs. Millonarios en Liga BetPlay 2020-I

+Gustavo Torres y lo que quiere lograr con Germán Cano en Vasco da Gama

+“La semana más importante del año” para Atlético Nacional

El interés del conjunto californiano se suma al del Deportivo Toluca, que habría contactado al risaraldense tras el despido de José Manuel de la Torre, y al del West Bromwich Albion, que él mismo reconoció, mas declinó.

“Ante esa posibilidad, yo manifesté que siempre y lo tengo como un objetivo a futuro ir al fútbol europeo. Sería una extraordinaria oportunidad, pero al momento y al hoy, no. Estoy muy comprometido con Nacional. Me ilusiono mucho con lo que estoy viendo en los jugadores jóvenes, en los canteranos. Me ilusiono en quedarme y ojalá rematar muy bien, terminar muy bien este año y ya miraremos el futuro del club y el mío”, dijo al respecto.

El elenco Galáctico, con Guillermo Barros Schelotto en el banquillo hasta el 29 de octubre, compite en la conferencia oeste y marcha último después de 19 fechas: ganó 5 partidos, empató 3 y perdió 11, y logró tan solo 18 puntos.

Juan Carlos Osorio está en la mira de ese poderoso equipo de la MLS, aseguró el periodista de Bein Sports: