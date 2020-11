Otro más: Neto Volpi también fue relacionado con Nacional

El portero brasileño, campeón con América de Cali en el 2019, también fue relacionado con Atlético Nacional de cara al proyecto de 2021 con Alexandre Guimarães.

Después de consumarse la eliminación de Atlético Nacional de la Liga Betplay, desde la directiva del equipo ya han comenzado a tomar decisiones, como el anuncio de la salida de los primeros 5 jugadores. Además, se espera que en el trascurso de la semana, se oficialice como Director Técnico al brasileño Alexandre Guimarães, quien salió campeón con América en 2019-II.

Por esta razón, varios jugadores del plantel de América de Cali del año pasado han sido relacionados con el cuadro ‘verdolaga’, por pedidos propios del entrenador. A los rumores de Matías Pisano, Luis Paz y Michael Rangel ahora se suma el portero brasileño Neto Volpi, quien fue figura con el cuadro caleño y actualmente se encuentra en el fútbol japonés.

Sin embargo, de acuerdo a versiones cercanas al club, lo de Volpi se trató de una sugerencia del técnico Guimarães, pero que desde las directivas del club no consideraron por varias razones. El presente del brasileño no es el mejor, pues en Japón solamente ha jugado en 3 partidos y no es considerado por el cuerpo técnico ni siquiera para el banco de suplentes.

El éxito de este portero se dio en el fútbol colombiano, pues antes de llegar al América de Cali, tuvo actividad en varios equipos de la segunda, tercera y cuarta división de Brasil. En el FPC, estuvo a préstamo un semestre con el Deportivo Pasto, donde alcanzó una final, para luego volver a disputarla con los ‘Diablos Rojos’, donde se consagró a sus 27 años.