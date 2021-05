Óscar Córdoba sobre lo que pasa en Colombia: “Yo vengo aquí a hablar de fútbol”

Segunda semana de manifestaciones en nuestro país y la situación no mejora; por el contrario, todo empeora e incluso el mundo se dio cuenta.

En Colombia no se ha podido realizar diferentes actividades ente ellas la Liga BetPlay. Sin embargo, desde la Conmebol sí ordenan a que se juegue la Copa Libertadores y Sudamericana en nuestro país a pesar de los problemas sociales por el que estamos atravesando.

Ante esto, en los partidos internacionales de Junior , Atlético Nacional y anoche el de América de Cali, se presentaron acciones lamentables que afectan el espectáculo del fútbol y la integridad de los jugadores que vieron como el juego se tuvo que detener en más de cinco veces.

Ante esto, se espera como mínimo que los periodistas informen lo que pasa dentro y fuera de la cancha y así contextualizar a sus televidentes. No obstante, Óscar Córdoba, panelista en ESPN FC y analista de los equipos colombiano en los torneos continentales dijo que “yo vengo a hablar de fútbol”.

Y agregó que “Este es un medio de comunicación en el que tenemos la oportunidad de hablar de fútbol. Mi pensamiento político es el mismo religioso y no puedo utilizar este canal para expresarme ante los medios de comunicación o la gente. Eso me lo quedo y lo comparto con mi familia. Tengo la posibilidad de expresarlo públicamente o no, pero no en este sitio”.

Así las cosas, el exjugador de fútbol nacido en Cali, no opinará sobre el tema públicamente en el programa deportivo.

En video, las palabras de Óscar Córdoba