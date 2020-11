Once Caldas vs. Deportivo Cali sería aplazado por Covid-19

El compromiso válido por la fecha 18 de la Liga BetPlay está programado para este domingo 8 de noviembre a las 4:00 p.m. en el estadio Palogrande de Manizales .

Según Caracol Radio, cerca de ocho jugadores de Once Caldas salieron positivo en las pruebas PCR que se realizaron en las últimas horas antes de dar a luz pública la lista de convocados para recibir al conjunto ázucarero´. Entre ellos se destacan nombres como los de Andrés Felipe Correa, Elvis Mosquera, Sebastián Hernández y el propio director técnico, Hubert Bodher.

De igual forma, se pudo conocer que las directivas del ´blanco blanco ‘de Manizales ya están radicando el documento ante Dimayor para solicitar el aplazamiento del compromiso ante el Deportivo Cali, teniendo en cuenta que estos jugadores entrarán a aislamiento obligatorio por Covid-19.

Cabe resaltar que Once Caldas aún no se ha pronunciado de manera oficial sobre este tema ni ha confirmado los nombres de los jugadores y/o directivos que salieron positivos para Covid-19. Así las cosas, en las próximas horas se debe confirmar los jugadores que no serán tenidos en cuenta por el cuadro de Manizales, además de la decisión que pueda tomar Dimayor acerca del aplazamiento del encuentro.

+ Vladimir Hernández dio positivo para Covid-19

+ Lo que sigue para Deportivo Cali en la Copa Sudamericana

Este no es el primer caso que pasa en nuestra liga luego de la reanudación del fútbol colombiano; sin embargo, el Once Caldas es uno de los equipos que más ha padecido este acontecimiento. El pasado 24 de septiembre el club emitió un comunicado donde confirmaba la presencia de Covid-19 en 7 de sus empleados ( 3 funcionarios, 1 administrativo y 3 jugadores) en la antesala al duelo ante Atlético Nacional por la fecha 10 de la liga colombiana.

recordemos que los de Manizales ocupan la novena casilla con 25 puntos, mientras que los del Valle son terceros con 30 unidades a falta de dos fechas para terminar la fase del todos contra todos.