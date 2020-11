Parte médico oficial sobre lesión de Luis Manuel Seijas

El jugador venezolano salió lesionado en la victoria de Independiente Santa Fe 3-0 ante el Independiente Medellín por la fecha 18 de la Liga Betplay.

El departamento médico del conjunto capitalino confirmó que el jugador venezolano tiene un “esguince de ligamento colateral medial en la rodilla derecha”.

Además, Luis Manuel Seijas publicó en sus redes sociales un video donde explicó el procedimiento que está llevando a cabo para diagnosticar la lesión, con exactitud, que sufrió en el encuentro ante el DIM el día de ayer.

“Agradezco enormemente todos los mensajes que me han enviado, todos los deseos, todas las oraciones; lo que viví ayer fue bastante difícil. Fueron momentos de muchísima angustia. Hoy por suerte luego de que los médicos me hicieran la revisión descartamos la lesión en el cruzado y eso es mucha ganancia porque ese me lo operaron hace un año y sería un golpe fuerte para mí”.

Además dijo que está a la espera de unos nuevos resultados los cuales concretarán le gravedad de su lesión. “El dolor está localizado en el colateral y esperemos que salgan las imágenes esta tarde y ver cómo está la rodilla”.

Y terminó diciendo que “no deja de ser un momento difícil para él. Un momento de mucha incertidumbre y mucha tristeza pero esto es así, es fútbol”, comentó Seijas.

Aquí el mensaje completo de Luis Manuel Seijas, jugador de Independiente Santa Fe:

Por lo anterior, se espera que los resultados de esta noche dictaminen el proceso de recuperación del jugador y asimismo se descarte otra lesión dentro de la rodilla, teniendo en cuenta que esa misma fue operada hace un año.