Oficial: Danovis Banguero será jugador de Atlético Nacional

Después de varias semanas, se logró llegar a un acuerdo y el jugador reforzará a Atlético Nacional una vez apruebe los exámenes médicos.

Desde hace varios días, se venía hablando de que Danovis Banguero era una de las principales opciones que tenía Atlético Nacional para reforzarse de cara a 2021, pero entre varios inconvenientes, la negociación estuvo a punto de caerse. Finalmente, las partes lograron llegar a un acuerdo y el lateral izquierdo será ‘verdolaga’ en el proyecto de Alexandre Guimarães.

+ Juan Pablo Segovia ¿opción en Atlético Nacional?

+ Primera información oficial sobre el futuro de Macnelly Torres

+ Juan Pablo Ángel y lo que dice de la carrera de su hijo, Tomás Ángel

Aunque, todavía queda un último trámite por realizar y es que el jugador apruebe los exámenes médicos. Según los medios oficiales del cuadro antioqueño, el jugador de 31 años llegará a la ciudad de Medellín para cumplir con todos los trámites correspondientes y sellar su vinculación de manera oficial al club.

El jugador Danovis Banguero llegará hoy a la ciudad para realizarse exámenes médicos y continuar con su vinculación al Club. Entre Atlético Nacional y Deportes Tolima ya hay acuerdo para el traspaso del defensor de 31 años. pic.twitter.com/HrkPcq8M4V — Atlético Nacional (@nacionaloficial) December 17, 2020

Hace un par de días, se había filtrado una información de prensa, donde se decía que probablemente no llegaría, pero Nacional pudo arreglar el traspaso con el Deportes Tolima, que no lo quería dejar salir gratis, y finalmente se pudieron dar las cosas para que diera el próximo paso en su carrera, tras haber comunicado formalmente al club que no quería continuar allí. Se comprará el 100% de sus derechos deportivos.

El jugador nacido en Villavicencio, es considerado como uno de los principales ídolos del cuadro ‘Pijao’ tras haber pasado 10 años de carrera en este club y haber sido pieza clave en el segundo título de su historia, anotando el gol que forzó los penales en la final que los enfrentó justamente a Atlético Nacional.