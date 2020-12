Oficial: Clasificados a la Liguilla BetPlay Dimayor 2020

Ya están definidos los equipos que competirán en las semifinales de la Liguilla BetPlay, en busca de un cupo a la Copa Sudamericana.

La Liguilla BetPlay Dimayor 2020, certamen conformado para darles rodaje a los equipos eliminados en un año tan atípico como este de la pandemia, cerró su primera fase. Ya hay 4 clasificados confirmados para la disputa de la ronda semifinal.

Recordemos que los “eliminados” se organizaron en 3 grupos: 2 de ellos con 4 equipos cada uno y uno de 3, debido a la situación del Cúcuta Deportivo. Los clasificados a la fase semifinal de esta Liguilla son los primeros de cada zona y el mejor segundo.

+ Millonarios cerró con puntaje perfecto la primera fase de la Liguilla

+ DIM también fracasó en la Liguilla BetPlay 2020

En ese sentido, los clubes que pasaron a semifinales, siendo líderes de sus zonas son: Deportivo Pereira, Millonarios y el Atlético Bucaramanga. El cuarto calificado finalmente fue Once Caldas. Para la instancia semifinal se tiene en cuenta que se juega a partido único.

Posiciones de la Liguilla

Las llaves de la semifinal quedan conformadas de la siguiente manera:

Semifinal 1: Primero del Grupo A contra el Primero del Grupo C

Semifinal 2: Primero del Grupo B vs. Mejor Segundo

Con los clasificados confirmados, las llaves son:

Deportivo Pereira vs. Atlético Bucaramanga

Millonarios vs. Once Caldas

Así se jugarán, en Pereira y Bogotá respectivamente, ya que el cuadro Matecaña y Millonarios tienen mejor puntaje que sus rivales, sumando la fase regular de la Liga BetPlay más la Liguilla.

El equipo vencedor de esta Liguilla jugará contra el Deportivo Cali el 30 de diciembre, con sede en el estadio del cuadro Azucarero. Así definirán el calificado a la Copa Sudamericana 2021, que irá como “Colombia 4”.