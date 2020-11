¿Nuevo cambio de equipo para Rangel en el FPC?

El delantero del Junior de Barranquilla sabía que no contaría con los minutos que buscaba, por lo que un semestre después, podría encontrar un nuevo equipo.

Luego de varios años de carrera, parecía que el delantero Michael Rangel había encontrado su lugar en el mundo, pues en su paso por el América de Cali, fue muy querido por el hincha, logró ganar el botín de oro por primera vez en su carrera, además de haber sido figura indiscutible en el título de liga. Sin embargo, su paso por el cuadro ‘Escarlata’ solo duró un año.

+ Aldair Rodríguez no fue ni al banco de suplentes con Perú

+ Cavani, Godín y Suárez posando con la camiseta del Junior

+ Sebastián Viera definió su futuro con el Junior de Barranquilla

El ‘Rompecorazones’ estaba en el equipo vallecaucano a modo de préstamo procedente del Junior de Barranquilla. Tenía una opción de compra que desde las directivas del América no quisieron usar, pues manifestaron que la crisis por el coronavirus los dejó sin el presupuesto necesario. Buscaron que el cuadro barranquillero aceptara otro préstamo, pero prefirieron dejarlo en su equipo.

Rangel no quería regresar al Junior, pues como él mismo lo manifestó, sabía que en este equipo no iba a jugar, como había pasado durante sus ciclos anteriores. Al no poderse quedar en América dijo que su prioridad era el fútbol del exterior, pero las conversaciones con los equipos que le buscaron no dieron frutos y se vio obligado a quedarse en Junior.

Ahora, tras cumplirse lo que dijo, sin tener partidos en Junior, ya hay un equipo interesado en sus servicios, un club donde también es muy querido. El Atlético Bucaramanga, con la palabra de su presidente Alonso Lizarazo, dijo que se pondrá en la tarea de hacer regresar al delantero, quien fue goleador del equipo en 2018. Asegura que la primera opción es un préstamo y dependerá de lo que decida el Junior.