Nóminas titulares de los cinco equipos que pelean por la clasificación

Once Caldas, Millonarios, Águilas Doradas, La Equidad y Junior de Barranquilla saldrán en busca de un cupo a la siguiente fase de la Liga.

A minutos de comenzar la fecha decisiva del todos contra todos en la Liga Betplay, los cinco equipos que pelean por dos cupos ya publicaron las nómina oficiales con la que enfrentaran este reto.

Junior de Barranquilla es el equipo que está dentro del grupo de los ocho; sin embargo, matemáticamente no está clasificado a la próxima ronda del torneo local pero es el que más opciones tiene y depende de él mismo y con solo un empate ante el Boyacá Chicó, asegura su tiquete a la próxima ronda.

Aquí la formación titular del Junior de Barranquilla:



La Equidad, aunque depende de sí mismo, tiene una tarea en el Pascual Guerrero bastante complicada y tendrá que vencer al América de Cali para ratificar su puesto dentro de los ocho. También con un empate estaría con un pie adentro gracias a su diferencia de gol a favor que tiene (+6). Perdiendo también podría clasificar siempre y cuando no gane Millonarios, Once Caldas y Águilas Doradas por más de dos goles.

Aquí la formación titular de La Equidad:

Nuestro once inicial confirmado para el partido de hoy 🆚 @AmericadeCali , vamos por la clasificación #EquidadMiPasión 💚🇳🇬 pic.twitter.com/V3PQlxI1Ft — EquidadClubDeportivo (@Equidadfutbol) November 15, 2020

Águilas Doradas inicia esta jornada afuera de los ocho y tendrá que enfrentar al Deportivo Cali como local. En este encuentro deberá ganar y esperar a que Junior o Equidad no sumen de a 3. Empatando puede clasificar siempre y cuando Equidad pierda por más de dos goles y Millonarios no gane.

Aquí la formación titular de Águilas Doradas de Rionegro:



Millonarios es uno de los que tienen la tarea más difícil para avanzar, pero han venido de menos a más y llegaron con posibilidades matemáticas en la última fecha donde deberá ganarla Alianza Petrolera en El Campín que no gane la Equidad y que no sume de a tres Águilas Doradas. El empate no le sirve al conjunto ‘Albiazul`.

Aquí la formación titular de Millonarios:

¡Vamos todos unidos! 💙⚽️Ⓜ️ @ClubBODYTECH presenta nuestra nómina para enfrentar a Alianza Petrolera en El Campín. 🔵⚪️ ¡VAMOS MILLONARIOS! pic.twitter.com/2ldTFXqWxV — Millonarios FC (@MillosFCoficial) November 15, 2020



Once Caldas llega a esta fecha con opciones remotas para clasificar; necesita ganar al Deportivo Pasto por más de tres goles y esperar que pierda Equidad, además que Millonarios y Águilas Doradas no sumen de a tres.

Aquí la formación titular de Once Caldas: