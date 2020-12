No hubo pruebas PCR en Junior antes de jugar contra América

Así lo confirmó el técnico del Junior de Barranquilla, Luis Amaranto Perea. No hubo pruebas PCR antes de jugar contra América.

Junior de Barranquilla tuvo 8 positivos por coronavirus antes del juego contra el Coquimbo Unido de Chile por la Copa Sudamericana. Bajas que hicieron mella en el plantel, diezmado desde lo físico y deportivo. El 2 – 1 en contra en este juego de ida, disputado en Barranquilla, refleja las dificultades.

Ahora este mismo plantel, tal vez con algunos elementos adicionales, debe asumir la confrontación de vuelta contra el América de Cali en semifinales de la Liga BetPlay, duelo programado para el próximo domingo 13 de diciembre a las 8:00 p.m.

En medio de la pesadumbre, uno de los integrantes del Junior positivos es el entrenador Luis Amaranto Perea, quien admitió sentir los síntomas tras el compromiso jugado contra Unión La Calera en Chile, disputado el pasado 3 de diciembre, vuelta por octavos de final en Copa Sudamericana.

+ Promesa de Miguel Borja tras la caída de Junior ante Coquimbo Unido: “En Chile vamos a ganar”

+ ¿Qué dijo el DT encargado de Junior tras la derrota en Copa Sudamericana?

Amaranto Perea y algunos de los jugadores que posteriormente dieron positivo en las pruebas PCR presentaron esas dificultades al llegar a Cali, donde el pasado domingo 6 de diciembre jugaron la ida por semifinales de la Liga BetPlay, cuyo marcador final fue empate sin goles.

“No he tenido debilidad en el cuerpo ni otros síntomas, pero los primeros días han sido bastante duros”, afirmó el entrenador del Junior en una entrevista concedida a Carlos Antonio Vélez para el programa Planeta Fútbol, de Antena 2.

De esa charla también quedó una evidencia, que despierta varios interrogantes. El principal: ¿No se hicieron pruebas PCR en el equipo antes de jugar contra el América de Cali? No se explica motivo alguno para no hacerlo porque se tenían algunos integrantes con síntomas. Además: ¿por protocolo de la Dimayor no se exige?

Amaranto Perea reconoció que no hubo pruebas antes del encuentro realizado el pasado 6 de diciembre: “Después de Chile, no se hicieron pruebas para el campeonato local”, dijo el entrenador del elenco barranquillero.

Las pruebas se hicieron después del 0 – 0 en el Pascual Guerrero, “que es cuando aparecen los positivos”. Además, el entrenador dejó entrever que para competencia local hay pruebas cada 2 semanas.