Atlético Nacional ya conoce lo que es ganar puntos desde el escritorio por la no presentación del equipo contrario.

Luego de que la Superintendencia de Sociedades ordenara el inicio del proceso de liquidación judicial en contra del Cúcuta Deportivo tras una audiencia que se llevó a cabo el pasado miércoles 11 de noviembre, la Dimayor tomó la decisión de que el conjunto ‘Motilón’ no se presentara a sus compromisos restantes de la Liga hasta no quedar al día con su problemas financieros y jurídicos.

Precisamente, los últimos dos compromisos de la Liga Betplay del Cúcuta Deportivo era ante América de Cali y Atlético Nacional, el cual está programado para el día de hoy a las 6:00 p.m., motivo por el que el conjunto verde de Antioquia ganará 3 puntos desde el escritorio con un resultado de a favor de 3-0.

Este será el tercer partido que los `Verdolagas` ganan con este método en toda su historia. El primero fue en 1949 el 11 de septiembre de 1949, cuando venció 0-1 al Barranquilla F.C, mientras que el segundo se dio el 22 de octubre de 1950 por la Copa Colombia, donde Atlético Nacional ganó 3-0 a Deportivo Cali que no se presentó a jugar este encuentro.



#DatoVerdolaga Partidos en los que @nacionaloficial ganó con goles en el escritorio por walkover: Deportivo Barranquilla 0-1 ATN, debía jugarse el 11/sep/1949.

ATN 3-0 Dep. Cali, debía jugarse el 22/oct/1950 por Copa Colombia.

ATN 3-0 Cúcuta Dep., debía jugarse este domingo. — Javier Danilo Correa Ospina (@jdanilocorrea) November 12, 2020

Este podría ser el cuarto partido; sin embargo, un clásico paisa de 1950, el DIM no se presentó al Hipódromo de San Fernando mientras que los ‘ Verdolagas ‘ sí lo hicieron y tuvieron que entrar al campo de juego y anotar un gol para ser decretado el (W) a favor, razón por la cual no cuenta (no fueron puntos desde el escritorio).

Así las cosas, el compromiso de esta tarde ante el Cúcuta Deportivo será ganado por Atlético Nacional pero deberán presentarse al Atanasio Girardot para llenar la planilla y así le otorguen los 3 puntos para llegar a 35 y ya pensar en lo que se viene la próxima semana cuando empiecen los Play-off.

