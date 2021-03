Mosquera agradeció al Bolillo por su logro: “El año pasado no tenia el mismo carácter”

Esta semana comenzó con una buena noticia para Deportivo Independiente Medellín, pues la IFFHS eligió a un integrante del club en su once ideal de la categoría Sub-20 de Sudamérica del año 2020.

Juan David Mosquera fue incluso allí, junto a figuras que juegan en equipos como Internacional, de Porto Alegre, Palmeiras, Real Madrid y Arsenal. El defensa de 18 años es el único colombiano que apareció en el listado.

“Feliz con la vida. Es un reconocimiento al trabajo”, dijo Mosquera en entrevista para la emisora Múnera Eastman Radio.

El futbolista resaltó el liderazgo del entrenador Hernán Darío Gómez en su proceso como futbolista, pues desde su llegada a la institución, ha podido consolidarse en la titular, siendo un integrante de peso que ha logrado aportar en la buena campaña del Poderoso.

“Él (Bolillo) me ha dado toda su confianza. El año pasado no tenia el mismo carácter, no tenía tanta seguridad”, expresó y concluyó demostrando su respeto hacia el DT. “Antes de ser un técnico, es un gran ser humano”, remató.