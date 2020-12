MinSalud: “Este año no habrá partidos con público”

Este martes, se comenzaron a gestionar solicitudes de 3 de los 4 equipos semifinalistas del fútbol colombiano para jugar esta fase con público en las gradas.

Independiente Santa Fe y La Equidad, hicieron una solicitud conjunta a la Dimayor con el objetivo de tener público en su llave semifinal, tanto en el estadio de Techo como en ‘El Campín’. Al ver esto, desde América de Cali también gestionaron su solicitud para contar con un aforo de 5.000 personas en el Pascual Guerrero, pero al parecer todo esto quedará en nada.

De acuerdo al programa radial, ‘De Taquito con Marino’, hablaron directamente con el Viceministro de Salud y lo explicado, es que “no hay ninguna posibilidad que se jueguen los partidos del fútbol colombiano con público este año“, cerrando de esta manera las posibilidades de que los aficionados regresen a los estadios.

Como lo comentó el presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo en el programa ‘Zona Libre de Humo’, se hizo la gestión, pero la decisión final no depende de esta entidad. “Me parece interesante, pero tener público no depende de nosotros sino del Ministerio de Salud. Son ellos que dan el aval. No creo que sea fácil, pero haremos la vuelta”.

Lo más seguro es que el próximo año se empiecen a implementar medidas para ir regresando a los hinchas a los estadios, pues la idea es que para la Copa América 2021 que se realizará de forma conjunta entre Colombia y Argentina, ya pueda haber público. Dependiendo de como estén las cosas con la vacuna, que en caso de que no esté lista para la fecha de la organización del torneo, haya por lo menos un 30% de la capacidad de los escenarios deportivos.