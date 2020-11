Santiago Montoya explica su penalti ante Deportivo Cali. ¿Por qué la sonrisa?

Millonarios cayó eliminado de la Copa Sudamericana en una tanda de penaltis en la que Santiago Montoya fue protagonista por su cobro. ¿Qué hizo? Lo explicó en entrevista en El VBAR (Caracol Radio).

Hubo sonrisa antes del cobro y un remate que terminó con el balón siendo atajado por David González. Por esa imagen que se vio en TV, Santiago Montoya ha sido fuertemente criticado. Recordemos que el penalti que él falla fue el cuarto de Millonarios, en un momento en el que el Deportivo Cali acababa de errar y la serie podía pasar a favorecer al cuadro albiazul.

“Dicen que soy displicente, agrandado, pero hay una modalidad de penalti que los jugadores hemos adoptado y fue por la que yo opté: aguantar hasta el final para elegir el palo. En el entrenamiento, todas las veces me salió muy bien, pero David González me esperó, no se la jugó y yo elegí un palo. Decidí tirarla allá, pero David es un arquero muy largo y la atajó”, empezó explicando Santiago Montoya.

Al fallar ese penalti, la serie entre Deportivo Cali y Millonarios se mantuvo igualada. Posteriormente David Mackalister Silva también erró en el suyo. Eso no pasó con algún otro futbolista del equipo local. Por ende el triunfo que los lleva a enfrentar a Vélez Sarsfield en octavos de final de la Copa Sudamericana.

Más de Santiago Montoya sobre su penalti:

-“Estoy bastante triste y golpeado, pero con la disposición de reivindicarme. A mí todo esto me tiene muy triste por lo personal y por la historia de Millonarios porque este era un partido importante debido al buen momento que había mostrado recientemente”.

-“Yo estaba en la lista como quinto pateador, pero Elíser quiso cambiar y lo cambiamos. Los jugadores referentes ya casi todos habían salido y sabiendo que había tantos jóvenes pues yo debía tomar la responsabilidad. Cuando apareció la lista el técnico cambió cosas y alguien dijo yo pateo y Mackalister le dio su lugar”.

-“Más que errar el penalti, la inconformidad general es por qué la sonrisa y lo que pasa es que yo conozco a David González hace mucho tiempo. Él me dijo, ‘Santi, hermano, que pena contigo pero te lo tengo que tapar’ por eso fue mi sonrisa”.

