Frase de Ricardo Lunari, exjugador y exentrenador de Millonarios, hoy en día panelista deportivo en ESPN. La escribió en su cuenta de Twitter tras la Fecha 20 en la que se confirmó que el equipo albiazul no jugará los playoffs.

Hasta esa jornada y pese al inicio en el que sumó muy pocos puntos, Millonarios estuvo con la posibilidad de clasificar. Ya no dependía de sí mismo. Hizo una campaña impresionante en el cierre. En la última fecha le ganó 6-1 a Alianza Petrolera, pero así apenas llegó al décimo puesto.

Sus posibilidades de clasificación en la última fecha dependían al menos de un par de resultados más: victoria o empate de América de Cali ante La Equidad en el Pascual Guerrero; victoria o empate de Deportivo Cali visitando a Rionegro Águilas o triunfo de Boyacá Chicó visitando a Junior.

No se dio ninguno de esos. Es más. Ganaron La Equidad, Rionegro Águilas y Junior, razón por la cual todos terminaron por encima de Millonarios en la tabla de posiciones. Al conocerlo, llegó la reacción de Ricardo Lunari en las redes sociales. Allí escribió: “Bien por Millos, debía sacar 12 de 12 posibles y les ganó a todos. Ya no dependía de sí mismo. Arrancó muy tarde pero nos debe hacer mirar con esperanza el futuro. Hoy hubo algunos equipos que no les convenía que pase Millos. Le tienen miedo!!! Bien por Gamero y los muchachos!!!”.

Toda la Fecha 20 de la Liga Betplay 2020

-Patriotas 2-0 Jaguares (Jhon Fredy Miranda y Carlos Ramírez)

-Envigado 2-1 Independiente Medellín (Tomás Maya y Néyder Moreno; Jhord Garcés)

-Atlético Bucaramanga 1-2 Santa Fe (Johan Caballero; Patricio Cucchi y Jorge Luis Ramos)

-Atlético Nacional 3-0 Cúcuta Deportivo * Partido definido en el escritorio

-América de Cali 1-2 La Equidad (Matías Mier x 2 y Juan Pablo Segovia)

-Junior 3-0 Boyacá Chicó (Miguel Borja x 2 y Teo Gutiérrez)

-Deportivo Pereira 1-1 Deportivo Pasto (Delio Ramírez y Féiver Mercado)

-Millonarios 6-1 Alianza Petrolera (Émerson Rodriguez, Ayron Del Valle x 3, John Hernández y David Mackálister Silva x 2)

-Águilas Doradas 4-1 Deportivo Cali (Jhon Freddy Salazar x 2, Jader Obrian, Álvaro Angulo y Angelo Rodríguez)

-Deportes Tolima 2-3 Once Caldas (Nilson Castrillón, Sergio Mosquera, Dayro Moreno, Tomás Clavijo y Pablo Rojas)

Tabla de posiciones de la Liga Betplay 2020

1. Santa Fe 40 pts (+17)

2. Deportes Tolima 37 pts (+14)

3. Atlético Nacional 35 pts (+8)

4. Deportivo Cali 34 pts (+9)

5. Deportivo Pasto 34 pts (+8)

6. Junior 33 pts (+10)

7. América de Cali 33 pts (+9)

8. La Equidad 32 pts (+7)

9. Águilas Doradas 31 pts (+6)

10. Millonarios 30 pts (+8)

11. Once Caldas 29 pts (+3).