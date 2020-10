Millonarios ganó su segundo partido consecutivo en la Liga Betplay. Derrotó a Patriotas (1-0) con gol de Chicho Arango. Llegó a 17 puntos y parcialmente se puso a 2 del octavo. El equipo que dirige Alberto Gamero se ilusiona.

Volvió a ganar con gol de Chicho Arango, tal cual lo hizo en Envigado (allá marcó doblete). Acá le bastó con un cabezazo a los 26 minutos, tras asistencia de Juan Camilo Salazar. Patriotas terminó los últimos 20 minutos con 10 futbolistas por la expulsión de Breyner Zapata.

Patriotas, por su parte, está último en la tabla. No ha ganado un solo partido en la Liga Betplay 2020. Son 17 compromisos consecutivos sin triunfos. No gana desde el 19 de octubre de 2019 (vs. Deportivo Pasto). En la visita a Millonarios sufrió una caída más. Tiene solamente 7 puntos en la tabla.

Goles, resumen y resultado de Millonarios vs. Patriotas (Minuto a Minuto)

Ficha técnica de Millonarios vs. Patriotas

Millonarios: Christian Vargas; Elvis Perlaza, Matías de los Santos, Juan Pablo Vargas, Andrés Felipe Román; Stiven Vega, Juan Camilo García (Santiago Montoya Muñoz), Emerson Rodríguez (Klíver Morano), Juan Camilo Salazar (Diego Godoy); Chicho Arango (Diego Abadía) y Ayron Del Valle (Ricardo Márquez). DT. Alberto Gamero.

Patriotas: Carlos Mosquera; Santiago Roa, Óscar Vanegas, Breyner Zapata, Federico Arbeláez; Santiago Orozco (Julián Buitrago), Maicol Medina (Rodin Quiñones), Exequiel Benavidez (Felipe Ávila); Carlos Ramírez (Cristian Barrios), Daniel Mantilla y Jhon Miranda (Misael Martínez). DT. Nelson Gómez.

Gol: Chicho Arango (27m).

Expulsado: Breyner Zapata (70m).

Árbitro: Ricardo García (Santander).

Estadio: Nemesio Camacho El Campín.

